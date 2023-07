Wonka : Hugh Grant est un Oompa Loompa dans la bande-annonce

Découvrez la première bande-annonce de Wonka avec Timothée Chalamet dans le rôle principal et Hugh Grant en Oompa Loompa.

Hugh Grant est apparemment dans une phase de sa carrière dans laquelle il joue des personnages auxquels on ne s’y attendait pas forcément. Après son apparition surprise dans Glass Onion : Une Histoire à Couteaux Tirés, ou encore ses rôles dans Paddington 2 et Donjons et Dragons, il débarque dans Wonka en tant qu’Oompa Loompa.

La bande-annonce dévoile d’abord un jeune Willy Wonka incarné par Timothée Chalamet, qui souhaite changer le business du chocolat et apporter ses idées hautes en couleur. On peut apercevoir Grant vers la fin de la bande-annonce en petit Oompa Loompa à la peau orange et aux cheveux verts, interagir avec Wonka.

Les images montrent Willy essayant de créer sa propre chocolaterie au milieu de la Galerie Gourmet, mais ses rivaux dans l’entreprise, le soi-disant « cartel du chocolat », sont déterminés à écraser la concurrence – ou, comme le suggère une scène, à les noyer dans du chocolat fondu.

Le réalisateur Paul King s’est confié sur ce casting étonnant qui pour lui, fut assez simple. Dans une interview à EW, il a expliqué que la voix de Hugh Grant est venue à lui en lisant e livre de Roald Dahl Charlie et la Chocolaterie, dont l’histoire est tirée.

« Je lisais le livre [Charlie et la Chocolaterie], et les Oompa Loompas ont ces longues chansons incroyables », dit-il. « Ils sont vraiment drôles, mais ils sont mordants, sarcastiques et critiques. Les Oompa Loompas sont capables de se réjouir joyeusement de la mort d’enfants qui visitent la chocolaterie. Quand j’ai pensé à leur voix [séparée] de la chanson et comment ces personnages pourraient parler, quelle était leur attitude, cela semblait très flétri, sarcastique, méprisant, assez content d’eux-mêmes… Cela semble terrible, mais la voix de Hugh m’est venue à l’esprit. »

Il a fini par lui envoyer un e-mail et Grant a accepté l’offre. « C’est un tel génie. Il était comme un poisson dans l’eau. C’est évidemment un processus de performance long et complexe pour transformer Hugh Grant en un personnage de 45 centimètres de haut, mais il a tout fait et il a été brillant. »

Il ajoute : « Il était sur le plateau avec Timothée Chalamet. Ils ont pu jouer ensemble et improviser ensemble, et je pense qu’ils ont une relation brillante à travers le film. C’est très clair qui est le patron, et ce n’est pas Willy. »

Chalamet donne la réplique à Calah Lane (Le Jour Viendra où…), Keegan-Michael Key (The Prom), Paterson Joseph (Vigil), Matt Lucas (Paddington), Mathew Baynton (The Wrong Mans), Sally Hawkins (La Forme de l’eau), Rowan Atkinson (Mr Bean), Jim Carter (Downton Abbey), Olivia Colman (La Favorite) Natasha Rothwell (White Lotus, Insecure), Rich Fulcher (Il était une fois 2), Rakhee Thakrar (Sex Education), Tom Davis (Paddington 2) et Kobna Holdbrook-Smith (Paddington 2).

Réalisé par Paul King (la saga Paddington), Wonka sera dans les salles le 13 décembre 2023.

Wonka – Bande-annonce VOST