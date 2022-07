Bad Boys 4 est toujours prévu selon Martin Lawrence malgré la gifle de Will Smith aux Oscars

Martin Lawrence assure que la gifle de Will Smith aux Oscars n’a pas affecté ou annulé Bad Boys 4.

Gifle ou non, Bad Boys 4 se fera. C’est du moins ce qu’assure Martin Lawrence, la co-star de Will Smith. Souvenez-vous, en mars dernier, Smith a eu un geste violent envers Chris Rock en le giflant en direct à la télévision durant la retransmission des Oscars. Depuis, même s’il a remporté la statuette de meilleur acteur, sa réputation et sa carrière ont été affectés, mais il semble qu’il a au moins un film qui reste en place.

Dans une nouvelle interview avec Ebony, Lawrence a balayé l’idée que leur franchise de films d’action pourrait prendre fin après cet incident : « Nous en avons au moins un de plus », a déclaré Lawrence.

L’original Bad Boys, réalisé par Michael Bay, est sorti en 1995, lorsque Smith et Lawrence étaient mieux connus en tant que stars de sitcoms – Smith pour Le Prince de Bel-Air et Lawrence pour Martin.

Le film a rapporté 141 millions de dollars dans le monde, a contribué à faire de Smith une véritable star de film d’action et a lancé une franchise à succès, avec Bad Boys II sorti en 2003 et Bad Boys for Life en 2020 portant la saga à un total de 840 millions de dollars au box-office mondial.

« C’était énorme », a déclaré Lawrence à Ebony à propos des premiers Bad Boys. « Pour que nous nous réunissions et prouvions que nous pouvions faire le boulot et nous pouvions attirer les gens au box-office – que deux stars noires, deux stars de sitcoms, pourraient gagner de l’argent au box-office [c’était énorme]. »

Mais à la suite de la gifle très médiatisée de Smith – qui est venue en réponse à une blague que Rock a faite sur scène à propos de Jada Pinkett Smith – il a été rapporté qu’un certain nombre de projets de films de l’acteur Oscarisé ont été suspendus, y compris Bad Boys 4.

Pour le moment, Sony Pictures n’a pas commenté les propos de Martin Lawrence quant au statut de Bad Boys 4.

Source : Ebony / Crédit ©Sony Pictures