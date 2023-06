The Flash : Michael Shannon n’est pas satisfait de son retour en Général Zod

Michael Shannon dit que sa présence en Général Zod dans The Flash n’était pas aussi satisfaisante que dans Man of Steel

Michael Shannon est l’un des nombreux visages familiers à faire son retour dans l’univers étendu de DC dans The Flash. Mais reprendre le rôle du général kryptonien Zod a été un peu décevant pour Shannon, qui a un rôle moins central cette fois-ci.

De manière très honnête, Shannon a partagé son sentiment concernant son retour dans l’univers DC. « Je ne vais pas mentir, ce n’était pas très satisfaisant pour moi, en tant qu’acteur », a déclaré Shannon à Collider dans une nouvelle interview.

« Ces films multivers sont comme quelqu’un qui joue avec des figurines d’action. C’est du genre « Voici cette personne. Voici cette personne. Et ils se battent ! » »

Shannon a poursuivi : « Ce n’est pas tout à fait la situation d’étude approfondie des personnages que je pensais honnêtement que Man of Steel était. Que les gens pensent que c’est fou ou non, je m’en fiche. J’avais vraiment l’impression que Man of Steel était en fait assez sophistiquée comme histoire. »

Shannon a ajouté que bien qu’il pense que The Flash est tout aussi sophistiqué, « ce n’est pas l’histoire de Zod. Je suis essentiellement là pour présenter un défi. »

Cette histoire de multivers est confuse pour l’acteur qui n’a pas compris comment Zod pouvait être de retour : « J’ai dit : « Si ma mémoire est bonne, je pense que je suis mort dans Man of Steel. Sont-ils sûrs d’avoir trouvé le bon gars ? » », a déclaré Shannon à Looper en mars. « Mais ensuite, ils m’ont expliqué tout le phénomène du multivers. »

Son autre hésitation était de revenir à l’univers DC sans Snyder, mais une fois qu’il a eu la bénédiction du cinéaste, Shannon était heureux de travailler avec le réalisateur de The Flash Andy Muschietti.

Alors que Shannon était le principal antagoniste du film de Zack Snyder sorti en 2013, partageant suffisamment de temps à l’écran avec Superman d’Henry Cavill, il est désormais parmi les nombreux personnages de retour dans le prochain film de super-héros multiversal.

Ben Affleck et Michael Keaton sont de retour en tant que Batman d’univers alternatifs et Ezra Miller fait double emploi en tant que deux versions différentes du titulaire Barry Allen.

The Flash sort le 14 juin.

Source : Collider / Crédit ©DC Studios