Superman : James Gunn confirme le méchant principal du film

James Gunn confirme qui est le méchant principal dans son film Superman et réfute des rumeurs.

James Gunn travaille actuellement sur son film Superman dont la production a récemment commencé. Le réalisateur espère lancer un tout nouvel univers DC avec David Corenswet dans la peau du nouveau Superman. Et qui dit Superman, dit Lex Luthor. L’ennemi juré du Man of Steel sera bien présent dans le film et sera incarné par Nicholas Hoult.

Evidemment, avec Lex présent dans le film, il est clair qu’il sera un antagoniste pour le Kryptonien, mais est-il l’antagoniste principal ? C’est la question que beaucoup de fans se posent, d’autant que les noms d’autres méchants ont fait surface en ligne.

Des rumeurs affirmaient que des personnages comme Brainiac, Mongul, Ultraman et bien d’autres seraient les principaux méchants du film, avec Lex dans un rôle de soutien. Cependant, le duel classique entre Superman et Lex Luthor sera une fois de plus la principale force derrière le Superman du DCU.

Sur Threads, Gunn confirme que Lex est, sans surprise, le méchant principal contre Surperman : « Étonnamment, le principal protagoniste de Superman est Superman. Le principal méchant de Superman est, étonnamment, Lex Luthor, » écrit le réalisateur.

Il ajoute : « Je ne sais pas d’où vient tout ça, que c’est autre chose que ça. Il y a tellement d’histoires qui sortent chaque jour qu’il est difficile de les gérer et chaque fois que je rejette quelque chose, j’y prête attention. Alors, je le répète, ne croyez rien à moins de le voir ICI (et pourquoi voudriez-vous tout savoir avant la sortie du film de toute façon ?) »

L’ensemble comprend David Corenswet dans le rôle de Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane, Nicholas Hoult dans le rôle de Lex Luthor, Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced dans le rôle de Hawkgirl, Edi Gathegi dans le rôle de Mister Terrific, Anthony Carrigan dans le rôle de Rex Mason/Metamorpho, María Gabriela de Faría dans le rôle d’Angela Spica/The Engineer, Skyler Gisondo dans le rôle de Jimmy Olsen et Sara Sampaio incarnera Eve Teschmaster. Miriam Shor est également au casting du film dans un rôle inconnu.

Superman est le premier film des studios DC qui sortira sous la direction de James Gunn et Peter Safran. Il fait partie de la première phase intitulée « Dieux et monstres ».

Superman est prévu pour le 11 juillet 2025.

Source : Screen Rant / Crédit ©DC