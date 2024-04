Game of Thrones : La série préquelle The Hedge Knight trouve ses Dunk et Egg

Peter Claffey et Dexter Sol Ansell sont annoncés au casting de la nouvelle série préquelle de Game of Thrones A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

La prochaine série préquelle de Game of Thrones commence à prendre forme. Peter Claffey (Bad Sisters) et le jeune Dexter Sol Ansell (Hunger Games : La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur) ont décroché les deux rôles principaux dans A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

La préquelle est basée sur les romans Tales of Dunk and Egg de l’auteur George R.R. Martin et se déroule environ un siècle avant les événements de Game of Thrones. Claffey jouera le rôle de « Dunk », alias Ser Duncan le Grand, un jeune chevalier naïf et courageux ; et Ansell jouera le rôle de « Egg », le surnom du petit écuyer de Duncan.

« Situé à une époque où la lignée Targaryen détient toujours le Trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n’a pas encore disparu de la mémoire vivante, de grands destins, des ennemis puissants et des exploits dangereux attendent tous ces amis improbables et incomparables », dit la description officielle de la série.

Ancien joueur de rugby en Irlande, Claffey a fait ses débuts sur scène à l’Abbey Theatre de Dublin dans A Whistle in the Dark de Tom Murphy. Il a été vu dans Bad Sisters et Wreck en 2022 et il devrait jouer aux côtés de Cillian Murphy dans Small Things Like These et apparaîtra dans la saison 3 de Vikings : Valhalla.

Ansell, aujourd’hui âgé de 9 ans, a commencé sa carrière d’acteur à l’âge de 4 ans dans le soap anglais Emmerdale en 2019. Il a plus récemment incarné un jeune Coriolanus Snow dans Hunger Games: La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur sorti l’année dernière.

George R.R. Martin écrit et produit la série préquelle avec Ira Parker, qui a travaillé sur House of the Dragon. (Parker a écrit le quatrième épisode de la saison 1, « King of the Narrow Sea ».) Le co-créateur de House of the Dragon, Ryan Condal, le vétéran de la franchise Vince Gerardis, Owen Harris (Mrs Davis) et Sarah Bradshaw (Citadel) sont également à bord en tant que producteurs exécutifs.

Source : EW / Crédit © SHANE C ROBINSON; MARVEL; A P WILDING