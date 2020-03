Avengers Endgame : Winston Duke alias M’Baku, est déçu d’avoir été coupé au montage

Winston Duke se confie sur les scènes qu’il a filmées pour Avengers Endgame mais qui ont été coupées au montage.

A l’origine, Winston Duke alias M’Baku dans le MCU, aurait dû apparaître dans Avengers Endgame mais malheureusement, ses scènes ont été coupées au montage. L’acteur, actuellement en promo pour le film Netflix Spencer Confidential, a révélé des détails sur les scènes qu’il a filmées mais qui ne se trouvent pas dans le film.

« J’ai tourné avec tout le monde. Les images étaient tellement longues avec tout le monde que mes trucs ont été coupé. J’ai filmé tellement de combats pour ça, et j’étais vraiment déçu de ne rien voir dans le film, » dit-il à The Hollywood Reporter.

Il ajoute : « J’ai fait tellement de scènes de combat dans Endgame durant la bataille finale où ils essaient de garder le gant à l’écart de Thanos. C’était vraiment cool. Marvel sait ce qu’ils font et tout cela mène au meilleur produit. Donc, je suis content; J’étais juste très déçu que personne n’ait pu voir tout ce que j’ai fait. »

Il est dommage que M’Baku n’ait pas été gardé au montage final mais il y avait beaucoup de personnages et énormément de choses à gérer dans cette bataille. Il a fallu faire des choix.

M’Baku était un personnage important dans Black Panther. Il était un ennemi de T’Challa et s’est battu contre lui pour obtenir le titre de Roi de Wakanda. Il finit par rejoindre les rangs de T’Challa pour se battre contre la menace que représentait Killmonger. A la fin du film, M’Baku et T’Challa étaient alliés. Il est ensuite apparu dans Infinity War et fut partie des êtres humains qui ont été effacé de l’existence par Thanos.

Source : The Hollywood Reporter / Crédit ©Marvel