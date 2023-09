Batgirl : « La plus grande déception de nos carrières » disent les réalisateurs

Les réalisateurs de Batgirl qualifient l’annulation du film de « plus grande déception de notre carrière ».

Le film Batgirl n’aura finalement pas vu le jour après que Warner Bros a décidé de l’annulé pleinement. Si les réalisateurs ont déjà abordé le sujet, ils reflètent à nouveau sur cette annulation qui les a vraiment secoués.

« C’est la plus grande déception de notre carrière », a déclaré Adil El Arbi à Insider. « Il y a encore un sentiment d’inachevé », a déclaré Bilall Fallah.

Alors que le film était presque terminé, Batgirl a été brusquement retiré du calendrier de sortie de Warner Brothers, soi-disant à cause d’une stratégie de réduction des coûts qui a permis au studio d’obtenir une déduction fiscale.

« Nous n’avons pas eu l’occasion de montrer Batgirl au monde entier et de laisser le public juger par lui-même », a déclaré El Arbi à Insider. « Parce que le public est vraiment notre patron ultime et devrait décider si quelque chose est bon ou mauvais, ou si quelque chose doit être vu ou non. »

Le film devait mettre en vedette Leslie Grace dans le rôle de Barbara Gordon/Batgirl, tandis que J.K. Simmons a repris son rôle de Justice League, le commissaire de police de Gotham, Jim Gordon. Brendan Fraser, lauréat d’un Oscar, jouait l’antagoniste du film, Firefly.

Le Batman incarné par Michael Keaton, qui a été réintroduit dans l’univers cinématographique DC dans The Flash cette année, devait également jouer un rôle clé dans Batgirl. « Je me sentais comme un enfant sur le plateau en travaillant avec Keaton », a déclaré Fallah. « J’ai complètement oublié que je réalisais. »

« En tant que fanboy, être en présence de Keaton dans le rôle de Batman, c’est juste un privilège et un honneur. Mais c’est un sentiment doux-amer », a déclaré Adil à Insider. Lorsque le film a été annulé, « [Keaton] était triste mais il a aussi dit qu’il s’était amusé. »

Batgirl était initialement destiné à suivre The Flash chronologiquement et l’histoire de Batman devrait reprendre là où elle s’était arrêtée. Cependant, sur la base du sort du personnage de Keaton à la fin du montage final de The Flash, il semble que les plans de DC pour son itération du personnage aient considérablement changé entre la production de Batgirl et la sortie de The Flash.

Sans spoiler, cette chronologie est en gros effacé pour le nouveau DCU de James Gunn, on s’attend donc à ce qu’aucun des trois Bruce Wayne de The Flash n’apparaisse dans la nouvelle continuité.

« Nous avons vu [The Flash] et nous étions tristes », a déclaré El Arbi à Insider. « Nous aimons le réalisateur Andy Muschietti et sa sœur Barbara, qui a produit le film. Mais quand nous l’avons regardé, nous avons senti que nous aurions pu faire partie de tout cela. »

Cependant, l’épreuve de Batgirl n’a pas éteint le désir du duo de réalisateurs de réaliser un projet DC à l’avenir. « Notre amour pour DC, Batman, Batgirl, Gotham City est si grand qu’en tant que fans, nous ne pourrions jamais dire non à un autre projet », a déclaré El Arbi. « Si nous avions une autre chance d’y participer, nous le ferions. Nous n’avons pas eu notre journée au tribunal. Nous voulons quand même faire valoir notre cause. »

On attend de voir si James Gunn a un projet pour le duo de réalisateurs.

Source : Insider / Crédit ©Warner Bros