Thor Love and Thunder : Le film n’est pas le dernier pour Chris Hemsworth dans le MCU

Chris Hemsworth confirme que Thor Love and Thunder ne sera pas son dernier film dans le MCU.

Que les fans de Marvel se rassurent, Thor Love and Thunder ne sera pas le dernier film de Chris Hemsworth en tant que Dieu du Tonnerre. Après les départs de Robert Downey Jr et Chris Evans, la question sur la fin d’Hemsworth dans le MCU est légitime, d’autant que Natalie Portman revient en Jane et va soulever Mjolnir. Mais pour le moment, il ne va pas encore prendre sa retraite.

Lors d’une récente interview au magazine Elle Man, Chris Hemsworth a finalement parlé de son avenir dans le MCU lorsqu’il a été interrogé sur sa retraite présumée de Thor. L’acteur australien a immédiatement démenti la rumeur en exprimant clairement sa volonté de continuer à jouer le Dieu du tonnerre même après le très attendu Thor Love and Thunder de Taika Waititi.

« Vous êtes fou ?! Je ne pars pas à la retraite (rires). Thor est bien trop jeune pour ça. Je n’ai que 1500 ans ! Ce n’est certainement pas le film avec lequel je dis au revoir à cette marque. Du moins, je l’espère », a déclaré Hemsworth.

Chris Hemsworth a également partagé son enthousiasme pour le quatrième volet de la saga : « Après avoir lu le scénario, je peux dire que je suis très excité. C’est sûr qu’il y aura beaucoup d’amour et beaucoup de foudre dans cette production (rires). »

Il ajoute : « Je suis heureux qu’après tout ce qui s’est passé dans Avengers: Endgame, je fais toujours partie de l’univers Marvel et que nous puissions continuer l’histoire de Thor. Bien sûr, je ne peux rien vous dire sur l’intrigue, mais pour satisfaire votre curiosité, je dirai que j’ai eu beaucoup plus de plaisir à lire le scénario que sur Thor Ragnarok, et cela prouve quelque chose, car ce film était génial. »

Taika Waititi, qui a réalisé Thor Ragnarok, sera de retour à la réalisation et à l’écriture du nouveau film. Un film qui sera en grande partie centré sur Jane Foster (Natalie Portman) qui revient dans le MCU. Elle sera celle qui sera digne du fameux marteau.

Tessa Thomson sera également de retour dans le rôle de Valkyrie et elle aura droit à un intérêt amoureux féminin. Et on attend Christian Bale dans le rôle d’un méchant pour le moment inconnu.

La date de sortie de Thor Love and Thunder a été repoussée de quelques mois et sera en salles le 18 février 2022.

