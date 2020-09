Black Adam : Pourquoi intégrer la Justice Society of America

Le producteur de Black Adam explique pourquoi ils ont décidé d’intégrer la Justice Society of America.

Il a été révélé lors de l’événement DC FanDome il y a quelques semaines que certains personnages de la Justice Society seraient officiellement dans le film très attendu Black Adam. Noah Centineo a déjà été choisi comme Atom Smasher, tandis que d’autres héros comme Hawkman, Doctor Fate et Cyclone n’ont pas encore été choisis.

Le producteur Hiram Garcia a récemment expliqué pourquoi ils voulaient intégrer la Justice Society of America dans le film. Ils souhaitent créer un groupe de personnages amusants pur le public.

Il confie : « Toute notre équipe de production et notre incroyable réalisateur, Jaume Collet-Serra, nous avons tous des ambitions unifiées et géantes pour ce que nous voulons faire avec ces personnages et la JSA et tous ces nouveaux membres que nous présentons de Hawkman à Atom Smasher en passant par Cyclone et Docteur Fate. C’est l’occasion de nous mettre dans l’univers DC et de vraiment commencer à créer un groupe amusant de personnages que le public n’a pas eu la chance de voir, mais que beaucoup d’entre eux connaissent. »

« Le voyage que nous allons faire à Black Adam est très convaincant », dit-il. « Ce qu’il a vécu et ce que vous allez voir à l’écran sera incroyable à regarder et puis quand vous associez cela à la puissance de chaque personnage qui va être dans l’univers, ça va vraiment mettre le feu. » Garcia espère que cette nouvelle équipe va bouleverser l’univers de DC.

Il ajoute : « Nous nous amusons beaucoup à dire que la hiérarchie du pouvoir dans l’univers DC va changer parce que lorsque Black Adam arrive, tout le monde doit faire attention car il va changer la donne. »

Black Adam et Shazam existent dans le même univers et on ne peut pas s’empêcher de se demander s’ils vont se rencontrer ou non sur grand écran : « Nous travaillons en étroite collaboration avec DC pour déterminer comment tout le monde s’articule. C’est toujours en cours, mais évidemment Shazam! existe dans l’univers Black Adam. »

Garcia dit simplement : « Je peux juste dire que nous avons de très grandes ambitions pour Black Adam et tous les personnages que nous présentons. La façon dont ils vont se connecter avec d’autres personnages est toujours en cours de présentation, mais je pense que les fans seront heureux, en fin de compte, de la façon dont nous gérons les choses. »

Quant au moment où Black Adam commencera la production, Hiram Garcia estime que cela se produira au premier trimestre de 2021. Mais avec la crise de santé publique qui fait toujours rage et affectant Dwayne Johnson personnellement, il n’y a aucune garantie.

Pour le moment, le film est prévu pour une sortie le 21 décembre 2021.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros