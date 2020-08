Batwoman : Comment la pandémie a joué un rôle dans le départ de Ruby Rose

Ruby Rose explique que la pandémie de coronavirus a joué un rôle dans sa décision de quitter Batwoman.

Apparemment, la pandémie de coronavirus a permis à Ruby Rose de prendre le temps de la réflexion et cela aurait joué un rôle dans sa décision de quitter la série Batwoman. Quand l’actrice a annoncé son départ en mai dernier, elle a confié que la décision n’avait pas été prise à la légère, mis elle n’était pas rentrée dans les détails. Il a aussi été dit que ce n’était pas 100% sa décision et ses nouveaux propos indiquent qu’il y a eu des conversations avec les producteurs.

Récemment, Ruby Rose s’est confiée à EW sur les défis auxquels elle a été confrontée sur Batwoman, y compris l’opération du dos qu’elle a subi à la suite d’un accident sur le tournage en 2019. Elle a également réitéré qu’elle était fière de la série et de sa contribution sur l’importance de la représentation LGBTQ à la télévision.

Rose a réalisé à quel point être la lead d’une série était éprouvant : « Être la lead d’une série de super-héros est difficile. [Rires] Être lead de n’importe quoi est difficile, » confie Rose à EW. L’actrice n’avait pas découvert toute l’étendue de ses blessures avant le tournage du film The Doorman : « Mais je pense que, dans ce cas particulier, c’était beaucoup plus difficile parce que je me remettais encore de ma chirurgie. J’ai eu mon opération et 10 jours plus tard, je suis allée travailler, ce qui n’était peut-être pas la meilleure idée. »

Elle ajoute : « La plupart des gens prennent environ un mois voire trois de congé avant de retourner au travail, donc cela a certainement été rendu plus difficile. Mais en ce qui concerne le rôle principal d’une série ou d’un film – que ce soit de l’action ou de l’émotion – de quelque manière que ce soit, c’est prenant. »

Mais ce n’est pas tant sa blessure qui a été décisive dans son retrait de la série, c’est COVID-19 : « Ce n’était pas tellement [la blessure], surtout parce qu’après avoir arrêté [le tournage], nous n’avons pas pu terminer le vrai final à cause du COVID », dit-elle. « Vous savez, vous avez du temps en isolation pour juste pensez à beaucoup de choses différentes et à ce que vous voulez accomplir dans la vie et à ce que vous voulez faire. Je pense que pour [moi et les producteurs], c’était une excellente occasion d’avoir un dialogue sur beaucoup de choses. Je les respecte tellement et ils ont été si respectueux à mon égard. »

Elle est absolument reconnaissante de l’opportunité qu’elle a eut avec la série : « Je pense que c’était une belle façon de faire quelque chose, d’autant plus que c’était la première fois que cela était fait – la première fois que Batwoman était jouée en live-action et qu’elle était LGBTQ. Je suis très honorée d’avoir pu la jouer. »

Elle se dit fière d’en avoir fait partie : « J’ai adoré mon expérience dans [Batwoman]. Je suis tellement reconnaissante que nous ayons pu réaliser tout ce que nous avons fait et je suis fière de tous ceux qui y ont travaillé. Je suis fière de moi pour avoir travailler dans des circonstances intéressantes, vous savez, avec ma récupération [physique] et tout ça. Je referais certainement de la télé. Je pense juste qu’il était également temps pour moi de faire une pause pour guérir complètement et ensuite revenir. »

Quant à sa remplaçante, Javicia Leslie, Ruby Rose est contente de ce choix, comme elle l’avait déjà dit au moment de l’annonce : « Honnêtement, j’étais si fière et si heureuse quand on m’a dit qui allait me remplacer. Je suis vraiment ravie et je vais certainement regarder la saison prochaine et voir comment tout se passe. »

La saison prochaine, Javicia Leslie reprendra les rênes de la série et incarnera Ryan Wilder, nouvelle Batwoman.

Batwoman revient en 2021 sur la CW.

Source : EW / Crédit ©CW