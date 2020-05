Batwoman : Le départ de Ruby Rose « n’était pas 100% sa décision »

Il semble que le départ de Ruby Rose de la série Batwoman n’était pas complètement sa décision, mais elle n’était pas heureuse.

Cette semaine, les fans de l’Arrowverse ont été surpris par la nouvelle du départ de Ruby Rose de la série Batwoman après seulement une saison. L’actrice jouait le rôle principal, c’est donc un choc de la voir déjà partir alors que la série a été renouvelée pour une saison 2.

Quand la nouvelle a été annoncée, il semblait que c’était la décision de l’actrice mais apparemment, ce n’est pas entièrement le cas. Selon une source de TVLine, « ce n’était pas 100% sa décision. »

Cette même source explique : « C’était [comme] une rupture. Elle n’était pas heureuse de travailler sur la série, et ce ‘est pas très amusant de travailler avec, n’est-ce pas ? Alors, tout le monde a décidé que ce serait dans le meilleur intérêt de la série, et pour toutes les parties concernées, s’ils se séparaient. Ça ne convenait tout simplement pas. »

Batwoman était la première série sur laquelle Rose a eu un rôle principal, après un court passage dans Orange is the New Black. Batwoman est un rôle exigent et physiquement très prenant. L’an dernier, elle a dû subir une opération après un accident de tournage qui l’a laissée presque paralysée.

Toujours selon une source de TVLine, après ses rôles dans les films John Wick 2 et The Meg, l’actrice australienne était épuisée par les longues heures très exigeantes que demande la série et elle a eu du mal à s’acclimater à Vancouver, ville où la série est filmée.

La CW et les producteurs de la série ont annoncé qu’ils vont recaster le rôle de Batwoman. On ne sait pas si ce sera une nouvelle Kate Kane ou si un autre personnage reprendra le costume et le « mantle » de la Bat. On attend de voir qui succédera à Ruby Rose.

Source : TVLine / Crédit ©CW