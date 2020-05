Batwoman : Ruby Rose quitte la série après une saison

Ruby Rose quitte la série Batwoman après une saison, elle sera remplacée par une autre actrice.

Gros choc dans l’Arrowverse. Alors que la saison 1 vient de se terminer, la série Batwoman perd son actrice principale. En effet, Ruby Rose a annoncé qu’elle quittait la série qui a fait d’elle une super-héroïne. L’actrice australienne sera remplacée par une autre dans le rôle titre pour la saison 2 l’année prochaine.

« J’ai pris la décision très difficile de ne pas revenir dans Batwoman la saison prochaine », a déclaré Rose dans un communiqué. « Ce n’est pas une décision que j’ai prise à la légère car j’ai le plus grand respect pour le casting, l’équipe et toutes les personnes impliquées dans la série à Vancouver et à Los Angeles. »

Elle ajoute : « Je suis plus que reconnaissante envers Greg Berlanti, Sarah Schechter et Caroline Dries pour non seulement m’avoir donné cette opportunité incroyable, mais pour m’avoir accueillie dans l’univers DC qu’ils ont si joliment créé. Merci Peter Roth et Mark Pedowitz et les équipes chez Warner Bros. et The CW qui ont tant investi dans la série et qui ont toujours cru en moi. Merci à tous ceux qui ont fait de la première saison un succès – je suis vraiment reconnaissante. »

Ruby Rose a fait ses débuts en tant que Batwoman / Kate Kane dans le crossover de l’Arrowverse Elseworlds en 2018 avant de passer à sa propre série en solo. Elle est entrée dans l’histoire en tant que première série de super-héros avec une héroïne LGBTQ en lead.

Ce départ est très surprenant, d’autant qu’aucune véritable raison n’a été donné ni par l’actrice, ni par la chaîne. Au moment de l’annonce de son casting, Rose était heureuse d’avoir obtenu un rôle qui lui tenait à cœur, avec un personnage qui lui ressemblait.

Elle confiait à l’époque : « Le fait qu’elle soit une super-héroïne ouvertement gay, quelque chose que j’aurais aimé voir à la télévision en grandissant, a été un grand facteur décisif pour expliquer pourquoi j’étais si passionnée par le rôle. »

Elle ajoutait : « Ce rôle signifie beaucoup plus pour moi parce que je peux m’identifier de tellement de façons et en même temps, j’avais l’impression que c’était un travail qui me donnerait un but chaque jour en allant au travail au-delà de la simple réalisation de mon rêve, ce serait bien plus gratifiant que tout ce que j’ai fait dans le passé. »

Après le départ de Rose, Warner Bros. TV, la CW et Berlanti Productions ont publié un communiqué promettant de caster une autre actrice LGBTQ dans le rôle principal de la saison 2 : « Warner Bros. Television, The CW et Berlanti Productions remercient Ruby pour sa contribution au succès de notre première saison et lui souhaitons tout le meilleur. Le studio et la chaîne sont fermement engagés dans la deuxième saison de Batwoman et son avenir à long terme, et nous – avec la talentueuse équipe créative de la série – avons hâte de partager sa nouvelle direction, y compris le casting d’une nouvelle actrice principale et membre de la communauté LGBTQ, dans les prochains mois. »

Quand Batwoman reviendra en janvier 2021 sur la CW, elle aura un nouveau visage.

Source : Deadline / Crédit ©CW