DC Studios : James Gunn tease un projet sur Mister Terrific

James Gunn semble teaser un nouveau projet DC Studios avec Mister Terrific.

James Gunn travaille actuellement à reformer l’univers DC. Le co-président de DC Studios nouvellement nommé a pour mission de mettre en place une nouvelle ère pour DC et clairement, il a plein d’idée à commencer par un projet autour de Mister Terrific.

Sur Twitter, Gunn a simplement posté une photo de Mister Terrific/Michael Holt sans texte inclus. Cela laisse ainsi entendre que le personnage fera son chemin vers le nouvel univers DC d’une manière ou d’une autre, que se soir en film, série ou projet d’amination.

Mister Terrific est un super-héros de DC qui a fait sa première apparition dans le comics en 1942. Deux personnages différents ont repris le flambeau de Mister Terrific : Terry Sloane à l’origine, suivi de Michael Holt. La photo publiée par Gunn est spécifiquement celle de Holt, dont une version alternative (Curtis Holt joué par Echo Kellum) est apparue dans l’Arrowverse de DC avec un rôle dans Arrow de la saison 4 à la saison 8.

Holt a la capacité d’apprendre facilement et de perfectionner des compétences sur lesquelles d’autres passent leur vie à travailler. Il a 14 doctorats, une entreprise de haute technologie qu’il a finalement vendue à Waynetech et est un athlète olympique médaillé d’or. Après la mort accidentelle de sa famille, il prend le nom de Mister Terrific et rejoint la Justice Society of America, qui a récemment été vue dans Black Adam de DC.

On ne sait pas exactement quel rôle jouera Mister Terrific dans le plan de James Gunn et Peter Safran pour DC. Les deux co-PDG ont commencé à travailler sur un plan de huit à dix ans pour les films DC, les séries TV et les projets d’animation.

Le but de Gunn est de se concentrer sur la construction du « nouveau DCU », on attend de voir ce que cela donnera, mais on sait déjà que le Superman d’Henry Cavill en fait partie.

Source : IGN / Crédit ©DC