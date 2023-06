John Wick : Le réalisateur confirme le spin-off avec Halle Berry

Chad Stahelski, le réalisateur de la saga John Wick, confirme qu’il a des plans pour un spin-off centré sur le personnage d’Halle Berry, même s’il n’aime pas le terme Spin-off.

Sofia Al-Azwar n’a pas dit son dernier mot. Vue pour la première fois dans le troisième film de la saga John Wick, Parabellum, le personnage incarné par Halle Berry, reviendra dans le futur pour un spin-off basé sur l’assassin qui gère l’Hôtel Continental à Casablanca et donne un coup de main à Wick.

Durant un passage dans le podcast de The Joe Rogan Experience, Chad Stahelski a en effet confirmé qu’il y avait eu des discussions entre le studio et Berry sur le retour potentiel de Sofia dans la franchise John Wick.

Le réalisateur a également confirmé que plusieurs projets satellites non annoncés sont en cours basés sur le monde de John Wick, mais n’a pas révélé où le personnage de Berry pourrait s’intégrer dans l’avenir de la franchise.

« Ouais. Nous avons en fait été en pourparlers plusieurs fois pour essayer de… Je déteste le terme spin-off. Mais ils essaient de faire d’autres projets satellites autour de la franchise Wick. Espérons qu’ils seront bons. »

À l’heure actuelle, seuls deux spin-offs de John Wick sont confirmés. Un film intitulé Ballerina, mettant en vedette Ana de Armas et The Continental, une série limitée sur la montée au pouvoir de Winston et l’origine du New York Continental Hotel.

Avec Stahelski confirmant également qu’une série mystérieuse se déroulant dans l’univers de John Wick est en préparation, on ne sait pas combien de spin-offs sont prévues en plus de John Wick 5 récemment annoncé.

Un tel projet pourrait suivre Sofia, soit après les événements de John Wick: Chapitre 3 – Parabellum, soit peut-être avant ces événements. On imagine ainsi Reeves revenir sous le nom de John Wick afin qu’on puisse avoir un aperçu de leur relation précédente. Il y a aussi l’idée d’un film qui continuerait d’explorer le thème canin avec ses chiens et peut-être un retour de Shamier Anderson dans le rôle de Mr Nobody.

Berry a confirmé en 2022 qu’il y avait des discussions pour un film centré sur Sofia, mais sans donner de détails sur ce que le projet pourrait être s’il se produisait.

