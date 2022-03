Young Sheldon saison 5 : Mayim Bialik de retour en Amy auprès de Sheldon (spoilers)

Mayim Bialik a fait son retour en voix off auprès de Jim Parsons dans la saison 5 de Young Sheldon. Spoilers

Mayim Bialik joue actuellement dans sa propre série, Call Me Kat (co-produite par Jim Parsons), mais elle a pris le temps de faire une nouvelle apparition auprès de Parsons dans la sitcom Young Sheldon, reprenant son rôle d’Amy de The Big Bang Theory.

Dans l’épisode 16 de la saison 5 diffusé ce jeudi 10 mai au Etats-Unis sur CBS, la préquelle de The Big Bang Theory a ainsi vu (ou plutôt entendu) le couple discuter argent, jalousie et relations.

Ils ont commencé par une discussion sur la jalousie puis Sheldon étant Sheldon, il s’est senti obligé d’expliquer les origines de la jalousie à sa femme, le Dr Fowler. En réponse, la neuroscientifique accomplie a rappelé à son mari qu’elle avait un prix Nobel, une référence directe au final de The Big Bang Theory en 2019.

S’en est suivi une conversation sur l’élément de mystère dans le couple. « Cela force à rester sur le qui-vive », a expliqué Sheldon, mais Amy a souligné que son mari laisse très peu de place à l’imagination. « Tes horaires de salle de bain /toilettes sont sur le réfrigérateur », a-t-elle dit, alors que planning qui était autrefois accrochée au réfrigérateur de Sheldon et Leonard est montré de près pour la première fois. « Nous n’avons aucun mystère. »

Two narrators are better than one on tonight’s new #YoungSheldon— and if we’re talking relationships, we have to say this is one of our favorites. pic.twitter.com/VQdsijIOLC

— Young Sheldon (@YoungSheldon) March 10, 2022