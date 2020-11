Young Sheldon saison 4 : Révélation et caméo surprise The Big Bang Theory (spoilers)

Le premier épisode de la saison 4 de Young Sheldon contient des easter eggs pour les fans de The Big Bang Theory. Découvrez-les. Spoilers.

Hier, on annonçait que le premier épisode de la saison 4 de Young Sheldon ferait un clin d’œil à The Big Bang Theory avec la venu d’un personnage à la fin dans la narration du Sheldon Adulte.

Comme prédit, il s’agissait bien d’Amy (Mayim Bialik) ce qui n’est pas étonnant puisqu’elle est mariée avec Sheldon. Si son caméo est très court, sa participation fait une révélation sur leur famille. Dans le passé de la série, grâce à la narration du Sheldon Adulte, on a appris qu’il avait des enfants avec Amy. Dans cet épisode, on apprend le prénom de l’un d’entre eux et c’est Leonard.

Malheureusement, il semble que ce ne soit pas seulement en hommage à son ami Leonard Hofstadter, mais aussi à Leonard Nimoy (Star Trek) puisqu’il voulait appeler son fils « Leonard Nimoy Cooper. » mais Amy a mis son veto. Elle intervient et dit « soit heureux que je t’ai laissé l’appeler Leonard. » Cela est un joli clin d’œil à son meilleur ami.

Le co-créateur Steve Molaro confirme à TVLine que c’est bien en hommage à Leonard Hofstadter : « Il porte le nom de Hofstadter. Le deuxième prénom de Nimoy semblait être un bonus supplémentaire, mais pour moi, il porte le nom de Leonard Hofstadter, bien sûr, sans aucun doute. »

Au sujet de ce caméo vocal d’Amy, Molaro confie à EW qu’il n’était pas prévu à l’origine quand cet épisode avait été conçu pour être le final de la saison 3 : « Amy n’était pas dans la version originale d’il y a sept mois, mais lorsque nous nous préparions à le tourner, l’occasion s’est présentée. »

Il ajoute : « Cela semblait être une façon amusante et agréable de faire le point avec Sheldon et Amy. J’ai appelé Mayim et elle était heureuse de le faire. Cela s’est avéré génial. On n’en parle pas trop, mais les voix off de Sheldon sont environ 10, 11 ans dans le futur. »

La voix d’Amy n’était pas la seule chose qui rappelait The Big Bang Theory puisque le discours de Sheldon durant la remise des diplômes faisait écho à celui qu’il a donné dans le dernier épisode de la série, quand il a reçu son prix Nobel avec Amy. C’était un moment très touchant où il remerciait sa sœur Missy.

Dans la suite de la saison, Sheldon ira à l’université alors qu’il a à peine 11 ans. On attend de voir comment il d’adapte à cet environnement plus adulte.

Young Sheldon, c’est le jeudi sur CBS.

Source : EW / Crédit ©CBS