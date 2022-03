Deadpool 3 : Shawn Levy réalisera le film et retrouvera Ryan Reynolds

Shawn Levy retrouvera Ryan Reynolds pour Deadpool 3 après leurs collaborations sur Free Guy et Adam à travers le temps.

Deadpool 3 a trouvé son réalisateur. Shawn Levy a été annoncé à la réalisation du troisième volet des aventures du mercenaire. Il retrouvera ainsi Ryan Reynolds avec qui il a établi une bonne relation de travail. Ce sera leur troisième collaboration après Free Guy (Free Guy 2 est actuellement en développement) et le film Adam à travers le temps qui vient de sortir sur Netflix.

Pour le moment, Disney n’a pas commenté l’information mais un post de Reynolds avec tous les personnages qu’il a joué dans les films de Levy confirme qu’ils feront bien Deadpool 3 ensemble.

« Le troisième film de ma trilogie Shawn Levy sera un peu plus poignardant, » écrit-il sur Twitter

The third film in my Shawn Levy trilogy will be a tad more stabby. pic.twitter.com/ofBrFyaRsv

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 11, 2022