The Last of Us : Une scène de l’épisode 5 s’inspire du Seigneur des Anneaux 

Une scène de l’épisode 5 de The Last of us a été inspirée par le Seigneur des anneaux la Communauté de l’anneau.

L’épisode 5 de la série The Last of us, intitule Endure and survive (Endure et survit), a été diffusé hier sur Prime Video en France.

Un épisode qui une nouvelle fois, comme pour l’épisode 3, a généré son lot d’émules et de réactions sur les réseaux sociaux, pour l’émotion et la qualité d’écriture de son scenario.

Un épisode poignant mais aussi bourré d’action, qui ont bien évidemment ravi les spectateurs d’effroi, mais surtout les fans du jeu vidéo originel, avec l’apparition d’un monstre emblématique du gameplay : le bloater.

Une apparition très attendue par les fans et joueurs de Th The Last of us, puisque normalement ce monstre devait apparaitre dans l’épisode centré sur Bill, puisque c’est à ce moment dans le jeu que Joel et Ellie doivent le tuer de manière compliquée et spectaculaire.

Dans la série, ce monstre apparait des bas-fonds de la ville, à la suite d’une explosion qui offre au monstre et sa horde d’infectés l’occasion de se jeter sur les humains, dans une séquence d’horreur d’anthologie.

Une séquence que le cocréateur et Showrunner de la série, Craig Mazin a avoué s’être inspiré d’une franchise célèbre signée Peter Jackson : Le Seigneur des Anneaux.

Si le lien entre les deux franchises parait improbable, le showrunner a expliqué dans le podcast officiel de la série autour de l’épisode (à écouter ici pour les anglophones), qu’il avait toujours été fasciné par une scène et l’émotion effrayante qu’elle générait dans le Seigneur des Anneaux : La communauté de l’Anneau.

Il explique : « Nous savons grâce à l’épisode que les infectés n’étaient pas dans les tunnels, qu’ils avaient tous été poussé sous la ville par FEDRA. »

« On découvre ici qu’ils étaient tous en dessous tout le temps » développe ce dernier « on a imaginé qu’ils sortiraient de la terre comme une colonie de fourmis dans laquelle on venait de taper. C’était terrifiant pour moi ».

« Il y une scène dans la Communauté de l’Anneau, dans les mines de la Moria, il y avait des milliers de gobelins (…) qui déboulaient des colonnes massives comme des araignées. » raconte Craig Mazin « quand je l’ai vu, j’ai trouvé ça à la fois très beau et terrifiant ».

« J’ai beaucoup pensé à ça (pour The Last of us) en réfléchissant à la manière avec laquelle les infectés éructaient des bas-fonds de la terre, avec ces espèces de monstres énormes, comme « Senior bloater » … » conclut Mazin.

Une séquence réussie, entre chaos, terreur et horreur, qui restera dans les annales non seulement de la série, mais de la Télévision à coup sûr.

Les cinq épisodes de The Last of Us saison 5 sont à voir et revoir sur Amazon Prime Video en France. L’épisode 6 sera diffusé sur la plate-forme dans la nuit de lundi, dès 3h du matin.

Crédit photos : ©Warner Media / HBO / New Line