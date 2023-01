The Last of Us : L’épisode 3 est « l’essence et l’âme de la série” pour Murray Bartlett et Nick Offerman

Le Cerveau a pu s’entretenir avec Murray Bartlett et Nick Offerman, les interprètes de Bill et Frank que l’on a pu voir dans l’un des épisode les plus poignants de The Last of Us. Une interview qui revient sur l’essence de la série et la force de cet épisode inédit.

A l’occasion de la diffusion de l’un des épisodes les plus fort de la saison 1 de l’adaptation du jeu The Last of Us en série, le Cerveau a eu l’occasion de discuter avec les deux acteurs de « Long long Time », troisième volet de cette saison 1 : Nick Offerman et Murray Bartlett.

Une interview qui revient sur la force et la beauté d’un épisode qui offre pour la première fois depuis le début de la diffusion, une intrigue complètement inédite loin du gameplay du jeu originel.

Murray et Nick incarnent Bill et Frank dans cet épisode 3 de The Last of Us . Un couple qui se forme en plein chaos et désolation, avec une rétrospective de leur histoire tout en flashbacks et émotions.

Si dans le matériel originel, on ne voyait Frank seulement après que Joel et Ellie aient retrouvé Bill pour lui demander de l’aide, ici, la série prend une autre direction, pour offrir plus de 75 minutes de douceur, de tendresse et de grâce, après avoir traversé deux épisodes de chaos agrémentés de zombies champignons.

Un épisode très chargé écrit par le co-showrunner de la série : Craig Mazin (Chernobyl), qui ne manquera pas de faire verser une larme au spectateur lors de son visionnage (et même après).

Un script parfait

Pour Nick Offerman, l’une des raisons principales de la force de cet épisode vient de son écriture : « Le script est parfait ». Un script qui a été mis en scène avec beaucoup de lumière et un rythme différent de ce qu’on avait pu voir jusque-là : « Notre réalisateur, Peter Hor, a fait un travail incroyable pour créer une atmosphère qui nous a permis d’être dans un environnement agréable pour être en confiance et vulnérables, l’un et l’autre ».

Une vulnérabilité et alchimie qui donne beaucoup de force et d’émotion : « A la base, nous sommes connus pour être des boutes en train, mais quand on nous a remis ce script, on s’est mis d’accord sans se le dire pour donner le meilleur de nous-même. » blague l’acteur qui incarne Bill dans cet épisode.

Il continue : « Il faut qu’on parle aussi de la collaboration de plusieurs douzaines de personnes de la production, qui déchiraient tout, dans tous les départements. C’est comme s’il y avait eu une conjonction des astres. »

Une production investie

« Notre réalisateur a aussi créé un véritable environnement bienveillant, pour nous permettre de trouver et illustrer cette connexion. » explique Murray Bartlett, « Tout était calculé méticuleusement, des assiettes dressées pour le diner, au décor, pour honorer et célébrer la délicatesse et tout l’espoir qu’apporte cet épisode. »

Pour lui, la production est au cœur de la réussite de cet épisode : « L’une des choses majeures du jeu étaient ces petites phrases lourdes de sens comme : « lorsque vous être perdus dans l’obscurité, cherchez la lumière ». Je pense que l’on savait tous avec le script qu’on allait au cœur de cette idée. Il peut y avoir de l’espoir dans tout, avec la possibilité d’une connexion, même dans les situations les plus noires. »

« Essence et âme de la série »

Des équipes qui avaient le souci du détail : « Tous les départements avaient conscience de cela, et les équipes ont appréhendé ce tournage en marchant sur des œufs, chargés par l’émotion (du scenario). On pouvait voir cette magie et respect dès qu’on se rendait au maquillage. Il se sont donnés, car on savait que cet épisode était connecté à l’essence et l’âme de la série et du jeu. On voulait tous honorer cela.”

Quant à l’alchimie entre les deux acteurs, Murray pense qu’il a eu « de la chance de se retrouver face à un acteur qui était prêt à aller dans des états de grande vulnérabilité. Quand on a deux acteurs qui sont prêts à le faire, on arrive à célébrer cette belle chose qu’on veut raconter. C’était vraiment une très belle expérience à vivre. »

La graine de l’espoir

Pour Nick, toute la beauté de cet épisode 3 de The Last of Us réside dans une petite graine d’espoir : « La graine dont on parle, que ce soit dans la série ou dans le jeu, est notre capacité d’être humain. Malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, nous avons toujours la sagesse de faire pousser des fraises, que ce soit au sens propre ou figuré. C’est ça qui est beau. Qu’on trouvera au milieu des décombres d’une ville en ruine, une fleur. C’est ce qui nous touche. Sauf si on est un connard sans cœur, comme Pedro Pascal ( rires). »

« Nick est un acteur formidable, très bien choisi pour ce rôle. Il était ouvert et prêt à donner son cœur pour donner vie au script. On voulait juste faire justice à l’écriture de Craig Mazin. Et le meilleur moyen de le faire était de s’investir complètement à chaque scène et ne pas avoir peur des endroits où elles pouvaient nous emmener. » pour l’interprète de Frank.

L’amour avec un grand A

Pour terminer nous avons demandé aux deux acteurs quel était pour eux le message de cet épisode, et par extension celui de The Last of us, que le spectateur devrait garder.

Pour l’interprète de Franck, c’est simple : « S’il y a un message à retenir de cet épisode, c’est que l’espoir et la capacité de se lier à quelqu’un est quelque chose qui existe dans toutes les circonstances. »

Il explique : « Même si ce que je viens de dire est une phrase de privilégié. Ce que je veux dire c’est que même si c’est compliqué d’y croire, comme quand on subit une guerre, ou comme ici, dans un monde postapocalyptique où tout est noir et dangereux ou fait peur, l’humanité peut triompher quand on arrive à trouver la lumière chez l’autre, avec des connexions qui nous donnent le courage et la force de continuer. C’est ce que moi je retiens de tout cela. Et j’espère que c’est ce que les gens retiendront aussi. »

Un message qui est au cœur de l’histoire de The Last of Us. L’amour avec un grand A, qu’il soit filial, paternel, amoureux, ou fraternel, est ce qui nous sauvera.

Les trois épisodes de la saison 1 de The Last of Us, sont à voir ou revoir sur Amazon Prime Video. Chaque nouvel épisode est à dévourir tous les lundi, dès 3h du matin.

Crédit photos: ©Naughty Dog / Liane Hentscher/HBO