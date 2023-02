The Last of Us saison 1 : L’épisode 5 révèle l’histoire tragique d’Henry et Sam (spoilers et trailer)

L’épisode 5 de The Last of Us révèle l’histoire tragique des frères Henry et Sam. Spoilers et promo de l’épisode 6.

The Last of Us est arrivé un peu plus tôt cette semaine. Pour cause de Superbowl, HBO a décidé de mettre l’épisode 5 en ligne plus tôt afin d’éviter la confrontation avec le match de football américain (et le show de la mi-temps de Rihanna) qui est généralement très suivi aux Etats-Unis. Et ce fut un épisode plein d’émotion qui a révélé l’histoire touchante et tragique d’Henry et Sam, les deux garçons vus à la fin de l’épisode 4.

Dans l’épisode 5, The Last of Us explique comment le duo de frères Henry et Sam se réfugie dans la planque d’un homme plus âgé, qu’un officier de la FEDRA lui a donné. Cependant, quand l’aîné ne se revient pas après un certain temps, les frères supposent qu’il est décédé. Contrairement aux jeux vidéo, Sam, le frère cadet d’Henry, est sourd. En échange des médicaments de Sam, Henry a dénoncé le frère de Kathleen, le chef des Raiders, à FEDRA. En réponse, Kathleen lance une chasse à l’homme pour la vie d’Henry après la mort de son frère. De plus, les Raiders cherchent à se venger après que Joel ait tué Brian, un membre de leur groupe.

Alors que Brandon Scott et Nadji Jeter ont joué les deux frères dans les jeux vidéo The Last of Us, HBO a choisi Lamar Johnson et Keivonn Woodard dans les rôles Henry et Sam, respectivement. Woodard est parmi les premiers acteurs sourds noirs à incarner un personnage dans une production majeure comme The Last of Us.

Embuscade, attaque et carnage

Dans l’épisode, alors qu’Henry et Sam bénéficient de l’aide de Joel et Ellie pour sortir de la ville de Kansas City, les choses vont rapidement déraper. Le quatuor est visé par un sniper que Joel va réussir à maitriser, mais le convoi de Kathleen est déjà en route et finit par les atteindre.

Ellie tire avec son arme sur le camion derrière elle, mais manque rapidement de munitions. Joel est capable de tuer le conducteur du camion de tête, le faisant s’écraser dans une maison voisine et exploser. Des dizaines de soldats de la résistance se sont dispersés dans les rues, s’approchant de la maison. Ellie, Sam et Henry se cachent derrière une voiture à proximité devant la maison, sachant qu’ils sont largement dépassés. Joel sait qu’il est assez limité dans cette situation et se baisse à côté de la fenêtre pendant que Kathleen appelle Henry.

Il répond, disant à Kathleen qu’il sortira tant qu’elle laissera les enfants tranquilles. Kathleen, étant la femme tyrannique qu’elle est, lui dit que ce ne sera pas possible car la fille est avec Joel et ils ont tué un certain nombre de résistants. Kathleen note qu’elle comprend pourquoi Henry a dénoncé son frère, mais pense également que Sam était peut-être censé mourir et que le monde entier ne tourne pas autour de lui. Elle croit que toute la situation est le destin qui rattrape les frères.

Henry ordonne à Ellie de prendre Sam et de courir quand ils en ont l’occasion. Il se rend à Kathleen, mais alors qu’elle est sur le point de le tuer, le camion accidenté s’enfonce dans le sol sous la maison. Tout le monde s’arrête un instant… puis une horde incroyablement nombreuse d’infectés en émerge et envahit tous les combattants de la résistance. Des coups de feu éclatent dans les rues, des gens sont déchiquetés, des infectés grimpent sur des voitures… c’est un carnage total. Joel commence à tirer sur les infectés autour de son groupe, leur donnant une chance de faire une pause. Ellie repère une voiture dans laquelle elle peut se cacher pendant qu’Henry et Sam se séparent.

Comme si cela ne pouvait pas empirer, un énorme monstre infecté que les fans connaissent peut-être sous le nom de Bloater sort du gouffre. En raison de sa super évolution, son corps de champignon agit comme une armure et peut résister à de fortes quantités de coups de feu. La créature vise Perry qui dit à Kathleen de courir avant de se faire arracher violemment la tête.

Alors qu’Ellie, Sam et Henry sont sur le point de fuir le massacre, Kathleen pointe une arme sur eux. Avant que quiconque ne puisse dire quoi que ce soit, une enfant infectée qui a failli atteindre Ellie plus tôt, plaque Kathleen au sol et la frappe violemment à plusieurs reprises au visage. Le groupe parvient à s’échapper tandis que les résistants sont submergés par les infectés.

Fin tragique

Malheureusement, tout ne se termine pas bien pour le groupe puisque Sam a été infecté dans la bataille. Alors qu’ils ont trouvé refuge dans un motel, Sam révèle qu’il a peur de ce qui se passe si vous devenez infecté… avant de révéler à Ellie qu’il a été mordu. Elle lui montre sa cicatrice puis se tranche la main, répandant son sang sur sa blessure. Ellie dit au garçon que son sang est un médicament et promet de rester éveillée avec lui.

Cependant, elle s’endort sur une chaise et se réveille le lendemain matin pour trouver Sam regardant par la fenêtre. Elle s’approche de lui, mais il se jette sur elle. Elle s’enfuit de la pièce, provoquant le réveil d’Henry et Joel. Ils se précipitent tous les deux vers le revolver de Joel, mais Henry y arrive le premier. Ellie est clouée au sol par Sam et sans réfléchir, Joel se précipite pour aider, mais Henry tire sur Joel. Ellie est capable d’empêcher Sam de la mutiler totalement avant qu’Henry ne tire une balle dans la tête de son frère, le tuant sur le coup. Joel supplie Henry de lui remettre l’arme, mais il est submergé par la culpabilité et retourne l’arme contre lui-même et se tue.

Ellie et Joel sont à nouveau seuls. Ils enterrent les deux frères à l’extérieur de l’hôtel abandonné, mais l’intensité du moment laisse le duo à court de mots. Il n’y a pas grand-chose d’autre à faire, alors ils attrapent leur équipement et commencent à se diriger vers l’ouest jusqu’au Wyoming.

Différences avec le jeu

L’épisode 5 de The Last of Us est relativement fidèle au jeu, mais toute la caractérisation de la résistance est totalement nouvelle. Dans le jeu, ce ne sont rien de plus que des gens qui sont là pour vous défier. Dans la série, les personnages nouvellement créés de Katheleen et Perry se révèlent avoir été membres d’une zone de quarantaine qui a riposté contre un régime oppressif.

La série donne également plus de profondeur aux raisons pour lesquelles Henry et Sam sont en fuite en expliquant qu’Henry est obligé de faire tout ce qu’il faut pour assurer la sécurité de son frère, même si cela signifie laisser quelqu’un d’autre mourir. Sam a également plus de profondeur en tant que personnage cette fois-ci. Dans la série, il est sourd et atteint de leucémie, deux choses qui ne sont pas présentes dans le jeu.

L’un des autres écarts est que dans le jeu, la section du sniper se déroule de la même manière que dans la série, ce qui oblige Joel à effectuer une surveillance lorsque les chasseurs et les infectés commencent à les attaquer. Cependant, c’est à un niveau beaucoup plus petit. Il n’y a qu’un seul camion et une poignée d’infectés et de chasseurs à tuer. Dans la série, c’est un événement absolument chaotique qui monte rapidement à un niveau de violence absurde.

The Last of Us se poursuit le lundi 20 février sur Prime Video avec l’épisode 6 dont la promo est à voir ci-dessous. Une promo qui confirme la réunion de Joel et son frère Tommy et tease l’arrivée de Maria, le personnage joué par Rutina Wesley.

The Last of Us saison 1 – Promo 1×06 – Kin