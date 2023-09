La Nonne 2 : Le film rendu encore plus sanglant après des projections tests

Le réalisateur de La Nonne 2 a rendu le film encore plus gore après des projections tests. « Les gens voulaient plus de violence », selon lui.

Michael Chaves, le réalisateur de La Nonne 2, alias La Nonne : La Malédiction de Sainte Lucie, a révélé dans une récente interview avec Entertainment Weekly qu’il avait rendu le film encore plus sanglant après qu’une projection test ait prouvé que le public voulait un niveau de violence encore plus élevé.

« Les gens voulaient plus de violence », a déclaré Chaves. « Il y avait déjà un bon degré de violence et de sang dans le film, mais les gens en voulaient plus. »

Le film, qui sort dans les salles françaises cette semaine, suit sœur Irène (Taissa Farmiga) alors qu’elle affronte des forces surnaturelles après le meurtre d’un prêtre en France en 1956. Chaves a expliqué comment l’équipe derrière le film, qui fait partie de la longue franchise « The Conjuring », a déployé un travail supplémentaire pour augmenter le carnage.

« Nous avons donc fait un peu de photographie supplémentaire et nous avons intensifié cela. Cela montre simplement à quel point le public change et évolue constamment. Même dans la première version, c’était plus [violent] que ce qu’il y avait dans un film traditionnel Conjuring », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que son équipe était plus que réceptive aux désirs des fans d’horreur. « Je pense que le public de l’horreur a fait ce voyage, cette renaissance de l’horreur, où il a vu beaucoup de films d’horreur, il a vu beaucoup de violence. C’est quelque chose qu’ils voulaient davantage et nous l’avons donné avec plaisir », a-t-il poursuivi.

Chaves, qui a déjà réalisé Conjuring 3 : Sous l’emprise du Diable en 2021, a également expliqué comment le travail sur la populaire franchise d’horreur affecte son sommeil.

« Mes cauchemars de Conjuring se concentrent généralement sur la logistique du travail et l’emploi du temps », a-t-il déclaré. « Même avec un emploi du temps chargé et une équipe incroyable, il semble toujours qu’on a jamais assez de temps et mes rêves se concentrent généralement autour de cela. »

La Nonne : La Malédiction de Sainte Lucie sort le 13 septembre dans les salles françaises.

La Nonne : La Malédiction de Sainte Lucie – Bande-annonce

Source : EW / Crédit ©Warner Bros