The Marvels : Carol, Kamala et Monica ne contrôlent pas ce qui se passe (D23)

D’après les retours de la présentations de The Marvels à la D23, les héroines du film vont subir les choses et perdre le contrôle de leurs pouvoirs

La D23 a proposé son lot d’annonces autour des prochaines productions cinéma et séries sur Disney+, de quoi ravir les fans. Des annonces et trailers mis en ligne pour le public mais aussi des images et informations exclusives dédiés aux professionnels et à la presse présente durant l’évènement.

Comme pour le film The Marvels, qui s’est dévoilé un peu plus aux participants lors de l’évènement. Notamment concernant les connexions et intéractions de trois super-ïheroines qui offrent leur titre à cette itération, qui n’est pas qu’une suite au film Captain Marvel.

En effet, il semblerait que dans les images qui ont été montrées à la D-23, les trois femmes stars de cet opus, à savoir Carole Danvers, Kamala Khan et Monica Rambeau, subissent ce qui leur arrive dans le film, sans pouvoir le contrôler. Visiblement le swap qu’on a pu voir dans la scène post-générique de Miss Marvel, ne sera pas le seul problème auquel les super-héroines vont être confrontées.

Un peu comme Carole dans la scène post-générique de la série Miss Marvel sur Disney+, Captain Marvel, Miss Marvel et Monica ne comprennent pas trop ce qui se passe avec leur pouvoir ni ce qui le provoque. On nous rapporte aussi une séquence où l’ancienne agent de SWORD communiquerait avec Nick Fury dans l’espace, faisant ainsi un lien avec non seulement la scène post-générique de Spider-Man Far from Home, mais aussi la série Secret Invasion, qui se montre pour la première fois dans un trailer mis en ligne cette nuit.

Une scène énigmatique, qui semble montrer que tout est lié dans le MCU, comme toujours, et que les évènements de la série Secret Invasion vont avoir un impact direct avec The Marvels, et inversement dans la phase 4.

Avant d’en savoir plus sur The Marvels, il faudra attendre l’été prochain, puisque le film a été repoussé à l’été, après Ant-Man 3 Quantumania.

The Marvels sortira en salle le 26 juillet 2023 en France.

crédit photos : ©Marvel