Secret Invasion : Nick Fury fait son grand retour, avec ou sans patch, dans le MCU !

Découvrez une première bande annonce pour la série Secret Invasion qui marque le grand retour de Nick Fury dans le MCU

Ce Samedi, les grandes annonces de la convention Disney annuelle consacrée à sa line -up se sont concentrée sur Marvel. Après celles de la Comic Con de San Diego, voici venu le temps des trailers et autres surprises que le président de Marvel,Kevin Feige, gardait bien au chaud, avec bien évidemment le trailer de la série très attendue : Secret Invasion.

Une série qui se dévoile avec une bande annonce noire et bourrée d’action dans laquelle on retrouve Nick Fury, sans son bandeau. Un Nick Fury qui visiblement fuyait le SHIELD et la terre on ne sait pour quelle raison, d’après les reproches que Maria Hill lui fait.

Une série qui va réunir des vétérans du Shield vu dans les avengers, visiblement unis contre une menace d’infiltration alien sur Terre. On y apercevra aussi Emilia Clarke, qui fait ses débuts dans le MCU, sans pour autant donner plus d’information sur son personnage.Une série bourrée d’action visiblement, un peu à l’image d’Avengers ou Falcon and The Winter Soldier.

Pour ceux qui n’ont jamais ouvert de Comics mais qui adorent le MCU, Secret Invasion se concentrera sur Nick Fury (Samuel L. Jackson) et Talos (Ben Mendelsohn) alors qu’ils font face à une invasion de Skrulls qui changent de forme et qui ont infiltré tous les aspects de la vie sur Terre.

L’histoire originale du comic Secret Invasion suit les extraterrestres qui changent de forme, connus sous le nom de Skrull, remplaçant plusieurs des héros les plus en vue de Marvel alors qu’ils tentent de conquérir la Terre. Les Skrull ont joué un rôle important dans le film Captain Marvel de 2019, où ils ont été décrits comme une race incomprise essayant de trouver un nouveau foyer tout en étant pourchassés par l’empire Kree.

Les autres membres de la distribution incluent Cobie Smulders qui reprend son rôle de Maria Hill ainsi qu’Emilia Clarke, Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir, Christopher McDonald, Carmen Ejogo et Killian Scott, qui feront tous leurs débuts dans le MCU.

La production de la série a démarré en octobre dernier. Si pour le moment, Secret Invasion n’a pas de date de diffusio, la série devrait arriver courant 2023 sur Disney+.

Secret Invasion : Bande annonce



Crédit photo : ©Marvel Studios/DR