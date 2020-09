Dune : Jason Momoa révèle la scène qui a failli le briser

Jason Momoa révèle la scène qui l’a presque fait pleurer dans le film Dune.

Jason Momoa est un grand sensible. L’acteur, qui fait partie de la distribution du film Dune, à révélé qu’une scène du film qu’il a tournée l’a mis en larme. Non pas qu’elle était pleine d’émotion, mais parce qu’elle l’a achevé physiquement.

Dans une interview à Cinemablend, l’acteur a partagé une anecdote de tournage où il se souvient qu’il était au bord d’un craquage. Il raconte : « Il y a eu des moments où, vous savez, vous ne voulez pas vous plaindre. Et c’était drôle parce que Denis [Villeneuve] – je n’ai jamais couru autant de ma vie, et Denis m’a fait courir à travers le désert, parce que le soleil se couchait et donc nous devions filmer la scène et je devais traverser cette tempête. J’ai dû courir vers Timothée [Chalamet]. Je ne pouvais pas voir où j’allais. Tout ce que je voulais, je ne voulais tout simplement pas tomber sur la tronche et je ne voulais pas décevoir [Denis Villeneuve]. »

Il ajoute : « Je ne suis pas le meilleur coureur, mais je me suis dit : « Je n’abandonne pas »’ La quantité de frottements et la sueur qui s’était accumulée. Mais je me suis dit: « Je n’abandonnerai pas. Je ne vais pas abandonner! » Mais à l’intérieur, je pleurais comme un petit bébé. »

Momoa a donc été mis à l’épreuve physiquement mais il n’a pas lâché. Dans le film, il incarne Duncan Idaho, mentor de Paul Atreides, le personnage principal incarné par Timothée Chalamet. Il est aussi son protecteur et il est au service du père de Paul joué par Oscar Isaac.

Pour rappel, Dune est basé sur le roman de Frank Herbert, publié en 1965. C’est aussi un film culte des années 80 réalisé à l’époque par David Lynch avec Kyle MacLachlan à l’affiche.

Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa et Zendaya seront à l’affiche du film.

Denis Villeneuve (Blade Runner) a co-écrit le scénario avec Eric Roth et Jon Spaihts. Le film est produit par Villeneuve, Mary Parent et Cale Boyter avec Brian Herbert, Byron Merritt, Thomas Tull, et Kim Herbert qui sont producteurs exécutifs.

Dune sortira le 23 décembre 2020.

Source : Cinemablend / Crédit ©Warner Bros