Emmy Awards 2023 : La cérémonie repoussée en janvier 2024

La cérémonie des Emmy Awards 2023 est repoussée en janvier 2024 à cause de la grève des scénaristes et des acteurs d’Hollywood.

C’était à prévoir, les Emmy Awards 2023 n’auront pas lieu en septembre. La Television Academy et Fox ont annoncé que la diffusion des 75e Emmy Awards se fera en direct le lundi 15 janvier 2024.

La cérémonie, qui récompense chaque année le meilleur de la télévision américaine, devait initialement se tenir au Peacock Theatre de Los Angeles le 18 septembre, mais en juillet, elle a été reportée indéfiniment en raison des grèves WGA (syndicat des scénaristes) et SAG-AFTRA (syndicat des acteurs).

La décision de reporter l’événement a été prise après que l’Académie ait déjà dévoilé les nominations de 2023, qui ont vu les séries HBO Succession, The Last of Us et The White Lotus en tête des citations cette année avec plus de 20 nominations chacun. D’autres succès dont Ted Lasso, The Mandalorian, Mercredi, Jury Duty, Beef, Andor et The Bear, figurent également sur la liste.

Les nominations sont à voir ici.

Notez que les Creative Arts Emmy Awards, initialement prévus pour le 9 septembre, seront désormais décernés sur deux nuits consécutives le samedi 6 janvier et le dimanche 7 janvier 2024.

Les syndicats sont toujours en train de négocier de nouveaux contrats avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP).

Source : Deadline / Crédit ©Getty Images