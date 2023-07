Emmy Awards 2023 : Cérémonie repoussée à cause des grèves des scénaristes et acteurs

Alors que la cérémonie des Emmy Awards 2023 était prévue le 18 septembre, elle est repoussée à cause des grèves des scénaristes et des acteurs.

Pour la première fois depuis plus de vingt ans, la cérémonie des Emmy Awards est reportée. En 2001, la cérémonie a été repoussée de deux mois à la suite des attentats du 11 septembre ; cette année, c’est à cause des grèves en cours de la WGA (le syndicat des scénaristes) et de la SAG-AFTRA (le syndicat des acteurs).

Ni la Television Academy ni la chaine Fox, qui diffusera les 75e Emmys, n’ont fait d’annonce officielle, mais Variety a rapporté que les sponsors avaient été informés que les prix ne se produiraient plus le 18 septembre comme prévu,mais à une date ultérieure.

Sans fin immédiate en vue concernant les différends contractuels qui opposent l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP) et les guildes des scénaristes et des acteurs, il est trop tôt pour savoir quand il sera possible de reprogrammer la cérémonie, bien que certains médias rapportent que Fox espère novembre, tandis que l’Académie pense qu’il faudra plus de temps et envisage janvier 2024.

Cependant, si la cérémonie ne sera pas diffusée comme prévue, la fenêtre des votes ne change pas, les membres voteront pour leur favoris entre le 17 et le 28 aout prochain. Cependant, les campagnes seront très différentes des années passées, car les directives actuelles mises en place par la SAG-AFTRA et la WGA interdisent aux acteurs et aux scénaristes nommés de participer à des interviews pendant la grève.

Pour voir les nominations, c’est ici.

