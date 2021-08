The Suicide Squad : Le film avait une fin encore plus sombre

Le réalisateur James Gunn avait initialement imaginé une fin encore plus sombre pour The Suicide Squad.

The Suicide Squad n’est pas un film très tendre. Il est très violent et n’hésite pas à tuer des personnages de manière brutale et inattendue. Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, James Gunn a révélé qu’il avait toujours été franc avec les studios Warner au sujet de la nature tordue de l’histoire qu’il voulait raconter, qui avait à l’origine une fin encore plus sombre.

« Le pitch [original] était presque exactement ce qu’est le film. Il y a en fait une fin un peu plus sombre au pitch qui a changé, mais à part ça, tout était exactement pareil. C’était aussi subversif que dans le film lui-même. »

Malheureusement, il n’entre pas dans les détails et ne dit pas exactement ce qu’était cette fin encre plus sombre. Il avait peut-être dans l’idée de tuer un autre personnage brutalement mais a changé d’avis. Dans tous les cas – sans spoiler – le film est complètement barré et n’a quasiment aucune limite, on se demande ce qui pouvait être encore plus sombre que ça.

Dans la même interview, Gunn a parlé de son prédécesseur David Ayer, qui a réalisé le premier film Suicide Squad sorti en 2015. Il n’a aucune mauvaise parole contre lui et dit qu’il n’y a jamais eu de problème entre eux. Ils se sont toujours soutenu l’un l’autre : « David est un cinéaste extraordinaire et un être humain extraordinaire. Donc je le soutiens, mais il m’a soutenu depuis le début, » dit-il.

Il ajoute : « Quand il a été annoncé que je faisais le film, il est immédiatement venu me soutenir. Donc, il a vraiment été des plus courtois, et nous sommes très similaires de cette façon, je pense. »

The Suicide Squad est actuellement en salles.

Source : THR / Crédit ©Warner Bros