Black Widow : Qui joue la jeune Natasha Romanoff ?

Qui joue la jeune Natasha dans Black Widow ? Indice : c’est la fille d’une autre star de film d’action. Spoilers possibles.

Le film Black Widow est enfin dans les salles de cinéma, les fans de Marvel peuvent ainsi enfin avoir un aperçu de la vie de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) en dehors de ses exploits d’Avenger. Le film se déroule majoritairement entre les événements de Captain America Civil War et Avengers Infinity War, cependant, il démarre sur un flashback durant l’enfance de Natasha et sa sœur adoptive Yelena (Florence Pugh).

On découvre ainsi une Natasha âgée d’une douzaine d’années jouée par une jeune actrice nommée Ever Anderson. Mas qui est-elle ? Il s’agit de la fille de l’actrice Milla Jovovich et du réalisateur Paul WS Anderson qui se sont rencontrés en 2002 en travaillant sur le premier film Resident Evil.

Né en 2007, Ever a fait ses débuts d’actrice en 2016 dans le film de son père Resident Evil Chapitre Final dans lequel elle jouait la Red Queen mais aussi une jeune version d’Alice, le personnage de sa mère.

Son prochain film sera son premier rôle important, elle jouera Wendy dans le film Peter Pan & Wendy, une énorme production Disney à venir l’année prochaine.

« D’un côté, je suis terrifiée parce que je sais à quel point cette industrie est difficile », a déclaré Jovovich à ET à propos de sa fille qui a commencé à jouer dans de grandes production. « Mais d’un autre côté, je suis folle de joie parce que j’ai l’impression que mon enfant a trouvé sa passion, et elle y est très concentrée depuis l’âge de cinq ans. »

Milla Jovovich a commencé sa carrière très jeune, elle sait donc ce que c’est d’être une enfant star et les choses n’ont pas toujours été simples pour elle de naviguer dans l’industrie du cinéma à un très jeune âge. Clairement, avec son expérience, elle saura conseiller sa fille le mieux possible pour naviguer dans ce monde.

Apparaissant aux côtés d’Anderson dans les premières minutes de Black Widow est un autre visage familier pour les fans de genre avec Violet McGraw. Elle incarne la jeune Yelena Belova, la sœur de Natasha. McGraw est surtout connue pour avoir joué la jeune Nell dans la série The Haunting of Hill House de Netflix et Alice dans la série Jett de Cinemax (OCS en France).

Black Widow est actuellement dans les salles.

Crédit ©Marvel