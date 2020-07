Fast & Furious 9 : Ludacris laisse entendre une aventure dans l’espace

Ludacris a peut-être confirmé que la franchise Fast & Furious ira dans l’espace.

Fast & Furious a déjà dépasser la limite de l’impossible dans ses cascades et la franchise pourrait aller encore plus loin. Ludacris, qui reprendra son rôle de Tej dans la prochaine suite, a peut-être laissé entendre que le neuvième film va emmener Dom et le gang dans l’espace. C’est une théorie qui circule depuis des années et qui a longtemps été un blague mais cela pourrait enfin devenir une réalité.

Chris « Ludacris » Bridges a récemment été invité à l’émission de radio de Jess Cagle et Julia Cunningham sur SiriusXM. Au cours de l’interview, Cunningham a commencé à lancer des scénarios pour Fast & Furious 9 en réfléchissant à la façon dont la série pourrait continuer de se dépasser à ce stade. Puis l’animatrice a évoqué l’idée d’aller dans l’espace.

Ce à quoi Ludacris répond : « Je dirai que vous êtes très intuitive, parce que vous avez dit quelque chose de bien, mais je ne vais pas le révéler. » Julia Cunningham a ensuite insisté sur la question, pariant que l’espace était la bonne réponse. Ludacris se couvre ensuite la bouche, suggérant qu’il avait laissé échapper un secret. « Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous avez dit, » a-t-il répondu.

Bien que cela soit loin d’être une confirmation, cela pourrait certainement être considéré comme un indice. Dans toute autre franchise, cela pourrait être plus difficile à croire, mais Fast & Furious a parcouru un long chemin. Ils sont passés de coureurs de rue qui volaient des lecteurs DVD à des courses poursuites de camions sur l’autoroute.

Et pour ce que ça vaut, le scénariste de la franchise, Chris Morgan, n’a jamais rejeté l’idée de porter les films dans l’espace.

Fast & Furious 9 devait sortir ce printemps mais la pandémie de coronavirus a reporté la sortie à l’année prochaine. Il sera en salles le 31 mars 2021.

Source : SiriusXM / Crédit ©Universal