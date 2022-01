Spencer : Le film sur la Princesse Diana bientôt sur Amazon Prime Video (trailer)

Amazon Prime Video dévoile la bande-annonce de Spencer, le film sur la Princesse Diana avec Kristen Stewart, qui sera disponible la semaine prochaine.

Prime Video a dévoilé la bande-annonce officielle du film Amazon Original Spencer, qui sera disponible à partir du 17 janvier 2022 sur la plateforme. Ce film, porté par Kristen Stewart est très attendu et on parle même de chances pour les Oscars.

En 1991, Diana s’apprête à passer les vacances de Noël avec la famille royale, consciente que son mariage avec le prince Charles est en plein effondrement. Cependant, elle est contrainte de continuer à jouer l’épouse parfaite. Pendant que tout le monde pense passer des fêtes habituelles, Diana, elle, est piégée dans un rôle et n’a plus qu’un seul objectif: se protéger et protéger ses deux fils, Harry et William.

Dans Spencer, le mariage de la princesse Diana et du prince Charles s’est terni depuis longtemps. Bien que les rumeurs de liaisons et de divorce abondent, la paix est ordonnée pour les festivités de Noël au domaine de la reine à Sandringham. Il y a à manger et à boire, à tirer et à chasser. Diana connaît le jeu. Mais cette année, les choses seront bien différentes. Spencer est une illustration de ce qu’il aurait pu se passer pendant ces quelques jours fatidiques.

Kristen Stewart incarne la princesse Diana, tandis que le reste du casting est composé de Sally Hawkins, Timothy Spall et Sean Harris. L’acteur britannique Jack Farthing, surtout connu pour son rôle dans la série Poldark de la BBC, incarne le prince Charles.

Réalisé par Pablo Larraín et écrit par Steven Knight, Spencer est produit par Komplizen Film, Fabula et Shoebox Films, en association avec FilmNation Entertainment.

Spencer – Bande-annonce VF