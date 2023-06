Gladiator 2 : Six blessés dans un accident sur le tournage

Un accident survenu sur le tournage du film Gladiator 2 au Maroc a fait six blessés.

Un accident lors d’une cascade planifiée sur le tournage de la suite de Gladiator, qui se tient au Maroc, a laissé six membres de l’équipe avec des brûlures ne mettant pas leur vie en danger, a confirmé le studio Paramount ce vendredi.

Il n’y avait aucun détail sur la façon dont cette cascade qui impliquait du feu s’est mal déroulé. On sait que l’accident est survenu le 7 juin et que quatre des six membres de l’équipe touchés restent à l’hôpital, où ils continuent de recevoir des soins et sont dans un état stable.

« Les équipes de sécurité et de services médicaux complets sur place ont pu agir rapidement afin que les personnes touchées reçoivent immédiatement les soins nécessaires. Ils sont tous dans un état stable et continuent de recevoir des soins, » lit-on dans un communiqué.

« Le bien-être des acteurs et de l’équipe est de la plus haute importance pour nous, et nous avons mis en place des procédures strictes de santé et de sécurité sur toutes nos productions. Nous continuerons à surveiller la situation et à prendre toutes les précautions nécessaires lors de la reprise de la production. »

Le casting de Gladiator 2 comprend Paul Mescal dans le rôle principal avec Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn et Connie Nielsen. Nielsen reprend son rôle de Lucilla du premier film oscarisé, qui mettait en vedette Russell Crowe. May Calamawy (Moon Knight, Ramy), Lior Raz (Fauda), Derek Jacobi, Peter Mensah, Matt Lucas (Doctor Who) et Fred Hechinger (The White Lotus) jouent également dans la suite.

Réalisé par Ridley Scott et écrit par David Scarpa, cette suite de Gladiator pour le moment sans titre, est prévue en salle le 22 novembre 2024.

