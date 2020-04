Les Gardiens de la Galaxie 3 : Rocket Raccoon sera important dans la suite

James Gunn assure que Rocket Raccoon sera une partie importante du film Les Gardiens de la Galaxie 3 et du futur de la franchise.

Les Gardiens de la Galaxie est l’une des franchises les plus adorées des fans de Marvel dans le MCU et elle n’est pas encore terminée. Le troisième volet est en préparation et le réalisateur James Gunn a donné quelques petits détails sur ce qui attend les fans et notamment Rocket, un personnage adoré.

S’il ne rentre pas dans les détails, Gunn promet que Rocket Raccoon aura une place importante. Sur Twitter, quand une fan lui demande si on en saura plus sur les origines du personnage, il explique qu’il a des plans pour lui.

Il répond : « Je dirai simplement que Rocket est une grande partie de ce qui se passera à l’avenir – et beaucoup de ces choses (comme les cicatrices que nous sommes sur le point de voir sur son dos) mettent en place ce que j’ai prévu pour Rocket depuis le début. »

I’ll just say Rocket is a big part of what’s happening in the future – and a lot of this stuff (like the scars we’re about to see on his back) sets up what I’ve been planning for Rocket all along. #QuarantineWatchParty #GotG https://t.co/WLqoiG7Wzg — James Gunn (@JamesGunn) April 8, 2020

Le personnage, doublé par Bradley Cooper en VO, aura ainsi un rôle important à jouer dans le reste de la franchise. Pour Gunn, il est même au centre de la franchise : « Une partie de la cybernétique apparemment douloureusement [est] placée dans son corps. Un de mes moments préférés dans le film. La solitude et la désaffection de Rocket sont au centre de la franchise pour moi. »

Part of the cybernetics apparently painfully placed in his body. One of my favorite moments in the movie. Rocket’s loneliness and disaffection is at the center of the franchise for me. #QuarantineWatchParty #GotG https://t.co/F2tGn8XggD — James Gunn (@JamesGunn) April 8, 2020

On attend de voir ce que James Gunn a prévu pour Rocket Raccoon et le reste des Gardiens de la Galaxie dans le troisième volet de la saga.

Crédit ©Marvel