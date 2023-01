Ant-Man et la Guêpe Quantumania : Un teaser avant la nouvelle bande-annonce

Découvrez un teaser pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania avant une nouvelle bande-annonce qui arrivera dans quelques heures.

Ant-Man et la Guêpe Quantumania est le prochain film du MCU à sortir. Il lancera la phase 5 et une nouvelle bande-annonce est sur le point d’arriver en ligne. Disney a annoncé qu’ils diffuseront un nouveau trailer ce 9 janvier durant un match de football américain sur la chaine ESPN (propriété de Disney).

Présentant principalement des images déjà vues, il y a tout de même quelques nouveaux moments dans le royaume quantique, impliquant notamment Hope Van Dyne (Evangeline Lily).

🚨Tomorrow🚨 Get ready for a New #AntManAndTheWaspQuantumania Trailer + 4K Thread. So excited. pic.twitter.com/WK9R7QpclQ — Cryptic HD QUALITY (@Cryptic4KQual) January 8, 2023

Le film présente le premier véritable aperçu de Kang, le super-méchant qui existe dans le multivers à travers différents variants, l’un d’entre eux ayant été vu dans la série Loki. Indépendamment de la façon dont son personnage se retrouve dans ce film en particulier, nous savons déjà que ce ne sera pas la dernière fois que nous le verrons, car il devrait être le principal antagoniste du cinquième film Avengers, Avengers : The Kang Dynasty.

Le film verra le couple de super-héros Scott Lang (Paul Rudd) et Hope van Dyne (Evangeline Lilly) reprendre leurs rôles d’Ant-Man et de la Guêpe. Ils sont rejoints par Michael Douglas et Michelle Pfeiffer, qui reviennent en tant que parents de Hope, Hank Pym et Janet van Dyne. Kathryn Newton rejoint le casting en tant que Cassie Lang, la fille de Scott qui a désormais 18 ans, tandis que Jonathan Majors revient dans le MCU en tant que Kang le Conquérant. Bill Murray est également présent dans le film.

Réalisé par Peyton Reed, Ant-Man et La Guêpe Quantumania sort le 15 février en France.

Crédit ©Marvel Studios