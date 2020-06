Matrix 4 : Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss encensent le scénario de Lana Wachowski

Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss teasent un « magnifique scénario » écrit par Lana Wachowski pour le film Matrix 4.

Plus de 20 ans après les débuts de la franchise Matrix, Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss vont reprendre leur rôle respectif dans le quatrième volet de la saga. Un volet co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, la co-créatrice de la franchise.

Après autant d’années, les stars des films ne pensaient pas revenir : « Je n’ai jamais pensé que cela arriverait. Ce n’était pas du tout sur mon radar », a expliqué Moss à Empire qui revient dans la peau de Trinity.

Cependant, l’actrice a tout de suite accroché au scénario et n’a pas pu refuser de revenir, elle l’a pris comme un cadeau : « Quand il m’a été apporté de la façon dont il m’a été apporté, avec une profondeur incroyable et toute l’intégrité et le talent artistique que vous pouvez imaginer, je me suis dit: «Ceci est un cadeau.» C’était juste très excitant. »

De son côté, Keanu Reeves n’a aussi que des choses positives à dire sur le scénario de la réalisatrice : « Lana Wachowski a écrit un magnifique scénario et une merveilleuse histoire qui ont résonné avec moi », dit-il. « C’est la seule raison de le faire. Travailler avec elle à nouveau est tout simplement incroyable. C’était vraiment spécial, et l’histoire a, je pense, des choses significatives à dire desquels nous pouvons nous nourrir. »

Keanu Reeves et Carrie Anne Moss reprennent leurs rôles de Neo et Trinity. Jada Pinkett Smith sera aussi de retour dans son rôle de Niobe et Neil Patrick Harris, Joathan Groff, Max Riemelt, Priyanka Chopra Jonas et Jessica Henwick ont aussi rejoint le film.

A noter aussi qu’une rumeur annonce Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Watchmen) dans le rôle du jeune Morpheus mais cela n’est pas confirmé.

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix 4 sortira en 2021.

Source : Empire / Crédit ©Warner Bros