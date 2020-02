Mission Impossible 7 et 8 : Vanessa Kirby de retour

Vanessa Kirby confirme son retour dans la franchise Mission Impossible pour les volets 7 et 8.

La franchise Mission Impossible est loin d’être terminée. Deux nouveaux films sont en préparation et il semble que Vanessa Kirby (The Crown, Hobbs & Shaw) sera de retour dans le rôle d’Alanna Mitsopolis/White Widow.

L’actrice a confirmé ce retour dans une interview récente à Glamour UK et dévoile qu’elle entrera bientôt en phase d’entrainement pour le film.

Au casting de ces suites on trouve aussi Tom Cruise, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames et Henry Czerny qui seront de retour. Parmi les nouveaux on trouve Shea Whigham (Joker) et Pom Klementieff (Les Gardiens de la Galaxie 2).

Christopher McQuarrie, qui a réalisé Rogue Nation et Fallout, reviendra aux commandes des deux suites.

Mission Impossible 7 sortira le 23 juillet 2021 et Mission Impossible 8 sera dans les salles dès le 5 août 2022.

Source : Metro / Crédit ©Paramount