Chucky : Jennifer Tilly de retour en Tiffany pour la série

Jennifer Tilly pourrait bien reprendre son rôle de la Fiancée de Chucky la série en préparation.

Il semble que Tiffany va faire son retour. Jennifer Tilly, qui a joué dans La Fiancée de Chucky dans la franchise originale au cinéma, est apparemment impliquée dans la série Chucky en préparation pour Syfy.

Dans une interview récente pour Page Six, Jennifer Tilly s’est confiée sur la série : « Je suis vraiment enthousiaste. Chucky est très proche et cher à mon cœur. Partout dans le monde, partout où je vais, je descends d’un avion dans un pays dont je ne connaissais même pas l’existence, et ils connaissent un mot, et ce mot est «Chucky», et ils veulent un câlin … »

Elle ajoute : « Don Mancini, qui a créé [le] Chucky [original] il y a 30 ans est l’auteur de cette série, c’est donc le Chucky original. Le partenaire de [Mancini] est Nick Antosca, qui a fait Channel Zero, qui est une anthologie effrayante d’histoires d’horreur, donc un petit oiseau m’a dit que j’allais en faire partie. »

Jennifer Tilly a rejoint la franchise Chucky dans le quatrième film, La Fiancée de Chucky. Son personnage est transformé en poupée tueuse comme son mari et plus tard dans la franchise, elle a retrouvé forme humaine. Sa dernière apparition était en 2017 dans le film Le Retour de Chucky. Il est donc normal qu’elle revienne pour la série, elle fait partie intégrante de la franchise.

Dans la série, intitulée «Chucky», après qu’une poupée Chucky vintage se soit retrouvée dans une vente de garage de banlieue, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos alors qu’une série de meurtres horribles commencent à révéler les hypocrisies et les secrets de la ville.

Pendant ce temps, l’arrivée d’ennemis et d’alliés du passé de Chucky menace de faire éclater la vérité derrière les tueries, ainsi que les origines indicibles de la poupée démon en tant qu’enfant apparemment ordinaire, qui est devenu en quelque sorte ce monstre notoire.

Mancini sera showrunner de la série, il sera également producteur exécutif et réalisera le premier épisode.

Notez que l’an dernier, un autre film est sorti mais il n’a rien à voir avec la saga de Mancini, c’était une réimagination du concept original.

Source : Page Six / Crédit ©DR