The Boys Saison 2 : La scène de la baleine fut un enfer à filmer selon les acteurs (nouvel extrait)

Découvrez la scène qui suit le moment gore de la baleine dans la saison 2 de The Boys, qui n’a pas été très agréable à filmer pour les acteurs.

Dans la bande-annonce de la saison 2 de The Boys et dans une scène révélée plus tôt, on peut voir un aperçu d’une scène impressionnante et gore avec une énorme baleine. On y découvrait l’animal se faire éventrer par un bateau et les personnages se sont ensuite retrouver dans ses entrailles.

Clairement, cette scène n’a pas été facile à filmer pour les acteurs qui se sont confiés dessus durant une interview. C’était assez dégouttant avec tout le faux sang et les entrailles de l’animal et la chaleur était insoutenable. « Quand Eric Kripke et le réalisateur adjoint qui était en charge de cet épisode nous ont dévoilé le scénario de la baleine, nous étions tous debout dans un couloir devant ces storyboards », se souvient Laz Alonso qui joue La Crème.

« Et il a expliqué à quel point c’était cool, et comment j’allais traverser la baleine, et nous allions en fait être sur l’eau, en train de filmer nous-mêmes, pas de cascadeurs, des coups d’hélicoptère, tout ça. Pas d’écran vert, ça allait être nous. Une baleine animatronique de 50 pieds sur la plage que nous allons rencontrer. Donc, l’assistant réalisateur nous dit qu’ils ont même mis l’air conditionné à l’intérieur de la baleine, de sorte que quand nous nous retrouvons à l’intérieur de la baleine, nous soyons bien et au frais. »



Le showrunner Eric Kripke est intervenu pour dire qu’il n’avait aucun souvenir de la conversation, alors qu’Alonso ajoute : « Nous arrivons à la baleine; il fait 90°F (32°C) à l’extérieur et 120°F (environ 50°C) à l’intérieur de la baleine, et je demande : « Où est la clim ? Vous allez allumer la clim ? » »

Apparemment, la climatisation n’est jamais arrivée sur le plateau et Karl Urban, qui joue Billy Butcher, a également raconté ce moment. « J’ai regardé Laz, et il devenait de plus en plus agité, la sueur commence à se former, et il disait : ‘Pouvons-nous avoir de l’air conditionné ici dans la baleine !’ C’est seulement ici que vous entendez quelque chose d’aussi dingue que ça. Le sang, bien sûr, attirait toutes sortes d’insectes. »

« Jack [Quaid, qui joue Hughie Campbell] et moi étions coincés dans les tripes des baleines », a poursuivi Alonso. « Quand nous étions à l’intérieur pour tourner notre scène, à la fin, nous devions nous lever et sortir de la baleine, et il y avait quelques prises où nous essayions de nous lever, mais nos corps, littéralement notre peau, était collée à la baleine parce que la substance rouge enrobée de sucre se dessécherait pendant la scène. »

Qu’est-ce que les acteurs ne ferait pas pour divertir le public !

Un nouvel extrait montre ce qui se passe ensuite, quand les super-héros arrive sur les lieux avec la baleine morte auprès de l’Homme-Poisson.

The Boys revient le 4 septembre sur Amazon Prime avec les trois premiers épisodes, puis un épisode par semaine.

The Boys saison 2 – Extrait

Source : TVGuide / Crédit ©Prime Video