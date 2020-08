The Boys saison 2 : Les Boys recherchés dans la dernière bande-annonce explosive

Découvrez la bande-annonce finale de la saison 2 de The Boys avant son arrivée dans un mois.

A un mois du retour de The Boys, Amazon Prime Video a dévoile la bande-annonce finale de la saison 2 de la série de super-héros psycopathes. Comme le montre ce trailer final, les Boys sont les personnes les plus recherchées du pays, et ils ont une nouvelle à leurs trousses.

La saison 2 introduira en effet un nouveau personnage, Stormfront (Aya Cash), alors que les Boys sont activement recherchés et chassés par les super-héros. Stormfront est très présente dans cette bande-annonce et est très active. Clairement, elle suscite la curiosité, même le Protecteur a des doutes sur elle, ce qui n’est pas rassurant. Pour combattre les super-terroristes, Stormfront veut donner des super-pouvoirs à plus de gens pour créer une super-armée.

La bande-annonce est plein d’action et promet une saison détonante. Butcher est déterminé à faire tomber Vought et ne reculera devant rien pour récupérer sa femme qui s’est avérée être vivante à la fin de la saison 1.

Encore plus intense et déjantée, cette saison 2 voit nos Boys chassés par les super-héros essayant désespérément de se regrouper et de se battre contre Vought. Contraints à la clandestinité, Hughie (Jack Quaid), La Crème (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) et Kimiko (Karen Fukuhara) essaient tant bien que mal de s’adapter à cette vie de cavale, Billy Butcher (Karl Urban) restant pour sa part introuvable.

En parallèle, Starlight (Erin Moriarty) peine à trouver sa place parmi les Sept, tandis que le Protecteur (Antony Starr) s’efforce de prendre le contrôle total de la situation. Ses ambitions sont contrariées par l’arrivée de Stormfront (Aya Cash), une nouvelle super-héroïne experte en réseaux sociaux et prête à tout pour arriver à ses desseins. Pour pimenter le tout, la menace des Super-méchants fait des vagues et Vought essaie de capitaliser sur la paranoïa qui s’empare du pays.

Les trois premiers épisodes de la saison 2 de The Boys seront diffusés sur Amazon Prime Video le 4 septembre. De là, de nouveaux épisodes seront disponibles tous les vendredis jusqu’au 9 octobre. Notez aussi qu’un court métrage sur Billy Butcher sera dévoilé durant la diffusion.

The Boys saison 2 – Bande-annonce VF

The Boys saison 2 – Bande-annonce VO