The Boys saison 2 : La bande-annonce sanglante

Amazon Prime Video dévoile enfin la bande-annonce de la saison 2 de The Boys.

La série The Boys sera bientôt de retour et après des extraits et quelques teasing, Amazon Prime Video dévoile enfin une bande-annonce pour la saison 2. Une saison 2 qui s’annonce encore plus sanglante que la première.

Bien que cette bande-annonce ne donne pas trop de spoilers sur la nouvelle saison, elle révèle que les Boys et les super-héros sont toujours en guerre puisque Le Protecteur et Billy Butcher sont toujours en confrontation. A la fin de la saison 1, Billy découvre que sa femme est encore vivante et qu’elle vit quelque part en secret où elle élève le fils super-humain conçu quand Le Protecteur l’a violée.

Encore plus intense et déjantée, cette saison 2 voit nos Boys chassés par les super-héros essayant désespérément de se regrouper et de se battre contre Vought. Contraints à la clandestinité, Hughie (Jack Quaid), La Crème (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) et Kimiko (Karen Fukuhara) essaient tant bien que mal de s’adapter à cette vie de cavale, Billy Butcher (Karl Urban) restant pour sa part introuvable.

En parallèle, Starlight (Erin Moriarty) peine à trouver sa place parmi les Sept, tandis que le Protecteur (Antony Starr) s’efforce de prendre le contrôle total de la situation. Ses ambitions sont contrariées par l’arrivée de Stormfront (Aya Cash), une nouvelle super-héroïne experte en réseaux sociaux et prête à tout pour arriver à ses desseins. Pour pimenter le tout, la menace des Super-méchants fait des vagues et Vought essaie de capitaliser sur la paranoïa qui s’empare du pays.

Parmi les super-héros qui forment les Sept : la Reine Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) et Black Noir (Nathan Mitchell). Parmi les acteurs récurrents de la saison 2, on retrouvera notamment Claudia Doumit, Goran Visnijc, Malcolm Barrett, Colby Minifie, Shantel VanSanten, Cameron Crovetti, PJ Byrne, Laila Robbins et enfin Giancarlo Esposito, qui revient sous les traits de Stan Edgar, le grand patron de Vought.

Les trois premiers épisodes de la saison 2 de The Boys seront diffusés sur Amazon Prime Video le 4 septembre. De là, de nouveaux épisodes seront disponibles tous les vendredis jusqu’au 9 octobre. Notez aussi qu’un court métrage sur Billy Butcher sera dévoilé durant la diffusion.

The Boys saison 2 – Teaser trailer VF

The Boys saison 2 – Teaser trailer VO

Crédit ©Amazon Prime Video