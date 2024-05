The Acolyte : Amandla Stenberg joue la musique de Star Wars au violon

Amandla Stenberg de la série The Acolyte joue la musique de Star Wars au violon spécialement réarrangée pour elle par le légendaire compositeur John Williams.

Amandla Stenberg, star de la prochaine série Star Wars The Acolyte, rend hommage au célèbre compositeur John Williams. Stenberg incarne un assassin et ancienne Jedi Padawan nommé Mae dans ses débuts dans Star Wars.

Mae sera au centre des mystères de The Acolyte et Stenberg est une grande fan de Star Wars. Dans une nouvelle vidéo de Star Wars, Stenberg, qui est également une violoniste accomplie, utilise ses talents pour honorer la musique emblématique de Williams dans Star Wars en jouant des arrangements pour violon solo qu’il a écrit juste pour elle.

Comme le note Stenberg dans la vidéo, « John Williams a la capacité de créer une musique d’une ampleur énorme tout en restant émotive. » Lorsqu’elle a découvert qu’il avait composé les arrangements pour violon solo pour elle, elle était « extatique quand je l’ai découvert et terrifiée. C’est une expérience unique dans une vie, et c’est quelque chose que je garderai pour toujours ».

Dans « Star Wars : The Acolyte », alors que l’Ordre Jedi est à son apogée et que la prospérité règne dans la Haute République, plusieurs crimes mystérieux sont perpétrés. Un maître Jedi respecté (Lee Jung-jae) va mener une enquête qui va l’opposer à une dangereuse guerrière issue de son passé (Amandla Stenberg). Au fur et à mesure que de nouveaux indices apparaissent, tous deux s’engagent sur un chemin obscur où des forces sinistres vont leur montrer que tout n’est pas toujours ce qu’il semble être…

Au casting on trouve Carrie-Anne Moss, Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson et Dean-Charles Chapman.

Rendez-vous le 5 juin pour découvrir les deux premiers épisodes de The Acolyte.

The Acolyte – Amandla et son Violon