Deadpool & Wolverine : Ryan Reynolds prévient qu’il n’y aura pas de scène post-générique

D’après Ryan Reynolds, il semblerait que le troisième opus dédié a son héros déjantée et l’homme aux griffes d’adamantiumn Deadpool & wolverine, n’ait pas de scènes post-générique

Dans lune video mise en ligne sur son compte, Ryan Reynolds a été farceur en livrant un message video promotionnel dans lequel l’acteur déclare que le film évitera les séquences post-génériques comme il est pourtant coutume chez Marvel, ainsi que pour les deux précédents opus.

Un disclaimer qui devrait êrte diffusé dans certains cinema américain dans lequel il avertit le public qu’il ne risque pas d’y avoir une scène post-crédit commerciale comme le veut Marvel dans ses films. Jugez plutôt

« Nous sommes très enthousiastes de vous retrouver ce 26 juillet. Beaucoup d’entre vous le sont aussi. Mais nous devons vous préparer le terrain. Ce film est aussi mince qu’une suite de Battlefield Earth.

Nous allons principalement nous battre jusqu’à l’inconscience, nous faire des ennemis chez Disney, raconter quelques blagues salaces, faire quelques blagues à mes dépens, faire beaucoup de blagues aux dépens de Hugh… et éviter complètement la séquence post-générique imposée par Marvel. Qui, si vous ne l’avez pas encore compris, est toujours juste une publicité pour un autre film qui se terminera lui aussi par une publicité pour un autre film.

Alors asseyez-vous, détendez-vous, laissez-nous abaisser votre QI et augmenter votre rythme cardiaque pendant que nous voyageons vers un Pays des Rêves vide, un endroit où des hommes et des femmes adultes se promènent en collants, et agissent comme si ce n’était pas un grand cri culturel à l’aide. Ceci n’est que du CINÉMA. »

Un disclaimer très drôle et fort en dérision comme le veut la licence qui pourtant vient confronter les propos précédent du createur du personnage en comics, Rob Liefeld qui teasait une séquence post-crédit assez folle.

Il est possible que Deadpool & Wolverine ait quand même une scène post-générique, de l’ordre de l’humour décalé, ou pour le fun, mais pas une scène qui pourrait mettre en place le futur de Deadpool ou tout personnage annexe, de la licence Marvel au cinéma.

Le casting confirmé de Deadpool 3 contient également Emma Corrin, Leslie Uggams (Blind Al), Karan Soni (Dopinder), Morena Baccarin (Vanessa), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio), Stefan Kapičić (Colossus) et Matthew Macfadyen.

Réalisé par Shawn Levy, Deadpool & Wolverine est prévu pour une sortie en 24 juillet 2024 et la bande annonce officielle est à voir ici.

crédit photos : Droits réservés / YouTube