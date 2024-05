The Abandons : Lena Headey, Gillian Anderson et d’autres pour la série western de Kurt Sutter

Le casting de la nouvelle série Netflix The Abandons, par le créateur de Sons of Anarchy, se dévoile en photos.

Le créateur de Sons of Anarchy, Kurt Sutter, se dirige vers le Far West avec son prochain grand projet télévisé. The Abandons, une série western créée par Sutter, est maintenant en production à Calgary avec un premier aperçu du casting officiellement révélé.

Netflix a publié des photos montrant Sutter sur le tournage avec les différents membres de la distribution de The Abandons. Le casting de stars comprend Lena Headey (Game of Thrones) et Gillian Anderson (The X-Files) dans le rôle de « deux mères enfermées dans une querelle sanglante ». Les deux peuvent être vues sur les nouvelles photos avec Sutter et le reste du casting de The Abandons.

Headey incarne Fiona Nolan, décrite par Netflix comme « la matriarche pleine de volonté qui adopte quatre orphelins et ne recule devant rien pour protéger sa famille », tandis qu’Anderson incarne Constance Van Ness « une matriarche très différente et volontaire qui ne reculera devant rien pour protéger et faire croître la fortune minière qu’elle a héritée de son mari et qu’elle a ensuite doublée – elle vise à consolider le pouvoir du clan Van Ness dans cette frontière impitoyable. »

La description officielle se lit ainsi: « The Abandons raconte l’histoire d’un groupe de diverses familles renégats vivant en marge de la société dans l’Oregon des années 1850. Ces âmes perdues s’unissent pour combattre les forces corrompues et font tout ce qu’elles peuvent pour sauver leur terre. La série western explorera la frontière irrégulière entre la survie et la loi, les conséquences de la violence et le pouvoir corrosif des secrets alors que cette famille de fortune se bat pour garder ce qui lui appartient. »

La série met également en vedette Nick Robinson (Maid) dans le rôle d’Elias Teller ; Diana Silvers (Space Force) dans le rôle de Dahlia Teller ; Lucas Till (franchise X-Men) dans le rôle de Garret Van Ness ; Lamar Johnson (The Last of Us) dans le rôle d’Albert Mason ; Aisling Franciosi (The Nightingale) dans le rôle de Trisha Van Ness ; et Natalia del Riego (Hail Mary) dans le rôle de Lilla Belle.

Sont également à bord les acteurs de Sons of Anarchy Michael Ornstein et Ryan Hurst, ainsi que Clayton Cardenas du spin-off Mayans M.C.

Le reste des acteurs incluent Brían F. O’Byrne (The Bastard Executioner), Elle-Máijá Tailfeathers (Three Pines), Haig Sutherland (Lucky Hank), Jack Doolan (The Boys), Jonathan Koensgen (Reacher), Katelyn Wells (Ginny & Georgia), Marc Menchaca (Ozark), Patton Oswalt (A.P. Bio), Sarah Grace White (The Bastard Executioner), Michael Greyeyes (Blood Quantum, Wild Indian), Michiel Huisman (Rebel Moon, Echo 3) et Toby Hemingway (The Crossing).

Netflix n’a pas encore fixé de date de sortie pour The Abandons.

Crédit ©Netflix