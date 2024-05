House of the Dragon saison 2 : Une scène des plus brutales de l’histoire de Game of Thrones

Une séquence encore plus choquante, brutale et sanglante que le Red ou Purple Wedding ? C’est ce que promet le showrunner de House of Dragon à ses spectateurs pour la saison 2

Le showrunner de House of the Dragon, Ryan Condal, promet une scène qui s’annonce comme l’une des plus brutales de l’histoire de Game of Thrones.

A l’occasion d’une interview avec ce dernier pour le site Den of geek, il déclare « Je me souviens l’avoir lu et avoir pensé ‘Wow, George (R.R. Martin) s’est surpassé dans son propre George-ness’ en explorant les profondeurs abominables de certains personnage » en évoquant le moment de la saison 2 connu sous le nom de « Blood and Cheese » »

« Ce n’est pas une histoire attendrissante » poursuit Condal « Comme dans le Game of Thrones, il y a des moments de véritable espoir et d’humanité qui se dévoilent à travers la noirceur. Mais c’est cette noirceur qui rend ces moments précieux. »

La deuxième saison du spin-off de Game of Thrones se concentrera comme on a pu le voir dans la bande annonce longue, sur la bataille entre les Noirs et les Verts, les deux factions de la famille Targaryen, qui mènera à l’événement connu sous le nom de la Danse des Dragons.

L’épisode 10 de House of the Dragon met en place l’intrigue de« Blood and Cheese », qui est plus que sanglante quand on connait les écrits de son auteur.

Pour ceux qui étaient resté à Winterfell à la fin de Game of Thrones, House of the Dragon est basé sur le livre de Martin, Fire & Blood, qui raconte l’histoire de la maison Targaryen 200 ans avant celle que l’on connait, et la dernière de la lignée : Daenerys.

Le casting de la saison 2 comprend Matt Smith, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, et Rhys Ifans.

Ryan Condal a d’ores et déjà annoncé que la saison 3 de House of the Dragon était en préparation, en attendant le feu vert de HBO pour sa production.

House of the Dragon saison 2 sera disponible sur HBO Max le 17 juin, en France. Valar Morghulis.

crédit photos : ©Droits réservés / source : Den of geek