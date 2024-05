The Witcher saison 4 : Premier aperçu de Liam Hemsworth en Geralt de Viv

The Witcher dévoile officiellement Liam Hemsworth en Geralt de Viv dans un premier aperçu de la saison 4.

Geralt de Riv a un nouveau visage dans The Witcher, celui de Liam Hemsworth. Des mois après l’annonce de l’acteur en remplacement d’Henry Cavill, nous avons enfin un premier aperçu officiel d’Hemsworth dans la peau du personnage, via EW.

« Son look est en développement depuis plus d’un an, donc c’est passionnant de pouvoir enfin partager un aperçu officiel de Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv », a déclaré Lauren S. Hissrich, la showrunner de The Witcher, à EW dans un communiqué.

« Les acteurs et l’équipe ont été frappés par la passion, l’énergie et l’incarnation que Liam a apporté au personnage dès le premier jour – barbe débraillée, cicatrice emblématique, et tout ! Nous nous amusons tellement à filmer la saison 4 et sommes ravis d’accueillir les fans dans ce voyage avec nous. «



Hemsworth rejoint désormais Freya Allan, de retour dans le rôle de la princesse Cirilla ; Anya Chalotra, de retour dans le rôle de la sorcière Yennefer ; et Joey Batey, de retour dans le rôle de Jaskier.

Parmi les nouveaux venus on trouve Laurence Fishburne (The Matrix, John Wick) dans le rôle de Regis, le barbier-chirurgien préféré des fans, Sharlto Copley (District 9, Monkey Man) dans le rôle du célèbre chasseur de primes Leo Bonhart, James Purefoy. (The Follow, Solomon Kane) en tant que conseiller judiciaire d’Emhyr et espion de haut rang Skellen, et Danny Woodburn (Watchmen, Mirror Mirror) en tant que nain Zoltan.

La production a commencé pour la saison 4 en avril, date à laquelle le géant du streaming a annoncé que The Witcher se terminerait avec la saison 5.

The Witcher revient bientôt sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©Netflix