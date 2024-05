Festival de Cannes 2024 : Le jury de Greta Gerwig remet la Palme d’Or à Anora

L’édition 2024 du Festival de Cannes, présidé par Greta Gerwig, remet la Palme d’Or à Anora de Sean Baker.

Après dix jours de visionnage de vingt-deux films regardés, le jury de la 77ᵉ édition du Festival de Cannes, présidé par l’actrice et réalisatrice américaine Greta Gerwig, à remis son palmarès ce week-end à 8 longs métrages.

La Palme d’or est revenue au cinéaste américain Sean Baker pour Anora, l’histoire d’une escort girl dont tombe amoureux un milliardaire.

Le Grand Prix du Jury, le deuxième prix le plus important du festival, est revenu à la réalisatrice Indienne Payal Kapadia pour son film All We Imagine as Light, un film sur la quête d’indépendance de deux femmes qui se retrouvent dans une station balnéaire avec comme objectif d’exprimer leur quête de désir dans une société patriarcale.

L’actrice espagnole transgenre Karla Sofia Gascon, a reçu le Prix d’interprétation féminine, au même titre que ses partenaires Selena Gomez, Zoe Saldaña et Adriana Paz dans Emilia Perez, la comédie musicale sur fond de cartels mexicains, de Jacques Audiard. Ce dernier est également reparti avec le Prix du jury.

Le Prix d’interprétation masculine est quant à lui allé à l’acteur américain Jesse Plemons pour le film à sketches Kinds of Kindness, du Grec Yorgos Lanthimos. Un film comportant trois histoires différentes, jouées par les mêmes acteurs.

Le Prix Spécial du Jury, a été remis au cinéaste iranien Mohammad Rasoulof pour son film Les Graines du Figuier Sauvage. Un film contre le régime de son pays que le réalisateur a fui pour pouvoir être présent à Cannes.

Le prix de la mise en scène a été décerné à Grand Tour du réalisateur portugais Miguel Gomes. Le film voit une femme partir à la recherche de son fiancé à travers l’Asie alors qu’il s’est enfui le jour de leur mariage

Le prix du scénario est revenu à la réalisatrice française Coralie Fargeat pour son film Substance dans lequel Demi Moore incarne une star de la télé accro à un produit qui la rajeunie.

Pour finir, la Caméra d’Or a été attribuée à Armand du réalisateur norvégien Halfdan Ullmann Tøndel.

Crédit ©REUTERS