Reacher saison 3 : La série caste Paulie, un personnage encore plus énorme que Reacher

La saison 3 de Reacher caste Olivier Ritchers dans le rôle de Paulie, un personnage majeur du livre encore plus imposant physiquement qu’Alan Ritchson.

La série Reacher vient de trouver son Paulie, un nouveau personnage majeur, encore plus grand et plus fort que le personnage principal. Selon Cinemablend, la série a casté Olivier Ritchers dans le rôle de l’imposant Paulie.

Ritchers a précédemment été vu dans Black Widow, The King’s Man ou encore plus récemment Indiana Jones et le Cadran de la Destinée.

La saison 3 de Reacher adapte le roman de 2003 Persuader, qui voit le personnage infiltré dans le cercle du riche et paranoïaque Zachary Beck (Anthony Michael Hall) à l’époque de la tentative d’enlèvement de son fils.

Dans les livres, Paulie est un bodybuilder qui est l’un des gardes du corps de Beck. En plus d’être acteur, Richters est bodybuilder dans la vraie vie et est connu sous le nom de « The Dutch Giant » en raison de sa taille immense de près de 2m20.

Les deux premières saisons de Reacher ont adapté respectivement le tome 1 et le tome 11 de la série de romans Jack Reacher de Lee Child. La saison 3 de Reacher adapte l’histoire du septième roman, Persuader. L’intrigue de Persuader est une histoire de vengeance autour de la tentative de Jack Reacher de punir un ancien agent du renseignement militaire nommé Quinn.

En couvrant cette intrigue, Reacher s’éloignera du décor de grande ville de New York qu’il avait dans la saison 2. D’après les photos de tournage, la toile de fond de la saison 3 de Reacher semble beaucoup plus pittoresque, avec l’action qui se déroulant dans une petite ville, comme dans la saison 1.

On attend d’en savoir plus sur cette nouvelle saison, pour le moment, les épisodes précédents sont à voir ou à revoir sur Prime Video.

Source : Cinemablend/ Crédit ©Prime Video/DR