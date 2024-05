Booster Gold : James Gunn nie la production imminente de la série DCU

James Gunn démystifie la dernière rumeur concernant Booster Gold, l’une des prochaines séries DC à venir.

Booster Gold ne sera pas la prochaine série DC Universe à démarrer la production. Le directeur de DC Studios, James Gunn, a démenti un récent rapport selon lequel Booster Gold commencerait le tournage cet été.

La série Booster Gold a été annoncée en janvier 2023 par Gunn et fera partie du chapitre 1 du DCU.

La semaine dernière, Production List (via Reddit) a annoncé que Booster Gold commencerait la production à Los Angeles le 8 juillet 2024. Alors que les fans étaient naturellement ravis d’apprendre qu’un autre projet DCU était sur le point de commencer le tournage, Gunn a rapidement nié l’information.

Dans un commentaire sur Instagram (via X), le patron de DC a écrit : « Bien que nous travaillions toujours sur Booster Gold, la production n’est pas imminente et cette histoire/publication est complètement fausse. »

Créé par l’auteur/artiste Dan Jurgens, Booster Gold a fait ses débuts dans Booster Gold #1 en février 1986 en tant que Michael Jon Carter, une star du football universitaire en disgrâce de l’année 2442 qui vole la technologie du voyage dans le temps et retourne aux temps modernes à la recherche de la gloire et fortune en mettant en scène divers actes héroïques sous le nom de « Booster Gold ». Il devient finalement un héros à part entière et un membre apprécié de la Justice League.

Booster Gold est apparu dans plusieurs films et séries d’animation, notamment Justice League Unlimited et Justice League Action. Une variante du super-héros est également apparue dans la dernière saison de la série Legends of Tomorrow, interprétée par Donald Faison. Il était sensé apparaitre plus mais a série a été annulée.

Pour le moment, aucun acteur n’a été annoncé pour incarner Booster Gold. Cependant, en janvier 2022, Gunn a indiqué que lui et Safran avaient déjà un acteur en tête pour le rôle, partageant que « nous parlons à un acteur maintenant ».

Booster Gold n’a pas encore de date de diffusion.

Source : CBR / Crédit ©DC