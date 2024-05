X-Men : Marvel trouve son scénariste pour le reboot

Marvel engage le co-scénariste de The Hunger Games La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur pour le reboot de la franchise X-Men.

Le prochain film X-Men rebooté par le Marvel Cinematic Universe est sur le point de devenir une réalité puisque l’équipe créative a trouvé son premier membre. Alors que Deadpool & Wolverine donnera au public un avant-goût des mutants dans le MCU, un véritable film X-Men est en préparation.

La recherche d’un scénariste pour le nouveau film X-Men a commencé à l’automne 2023, lorsque Marvel Studios a commencé à rencontrer divers scénaristes pour entendre leurs idées.

Dans un nouveau rapport publié par Deadline, Michael Lesslie a décroché le poste de scénariste du film X-Men. Au moment de la publication de cet article, Marvel Studios et Disney n’avaient pas encore commenté l’information.

Pour le moment, il n’y a aucun réalisateur attaché au projet X-Men, aucune date de sortie n’a également été fixée pour le film et le casting n’a pas encore commencé.

Lesslie est connu pour avoir co-écrit The Hunger Games La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur, film préquel de la saga Hunger Games. Lesslie a également écrit les scénarios d’Assassin’s Creed sorti en 2016 et de Macbeth sorti en 2015. Il est actuellement attaché à l’écriture du troisième volet de la saga Insaisissables.

On attend de voir si Lesslie sera seul à l’œuvre ou si Marvel lui trouvera un ou plusieurs co-scénaristes parce que la tâche ne sera pas facile à accomplir. Les fans attendent beaucoup de ce reboot en live action, surtout après le succès de la série animée X-Men 97 qui a les conquis.

Plus d’informations sur ce reboot devraient arriver dans les semaines et les mois à venir.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel, Fox