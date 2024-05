House of The Dragon saison 2 : Moins d’épisodes contre de la volonté des scénaristes

La réduction du nombre d’épisodes de House of The Dragon “n’était pas notre choix” confie la productrice et scénariste Sara Hess.

Quand House of The Dragon reviendra cet été, la série aura moins d’épisodes que la première saison. Car en effet, malgré un renouvellement anticipé juste après le lancement de la série en août 2022, le nombre d’épisodes de House of the Dragon pour la saison 2 a été étonnamment réduit à huit épisodes.

Lors d’une récente interview avec EW, il a été demandé à Sara Hess, la productrice exécutive et scénariste de la série, d’expliquer la raison de la réduction du nombre d’épisodes de la saison 2.

Même si elle a refusé de donner une explication sur ce sujet, Hess a confirmé que « ce n’était pas vraiment notre choix ». Par rapport à Game of Thrones, les six premières saisons de la série originale ont toutes été composées de 10 épisodes, tandis que les saisons 7 et 8 ont été raccourcies à 7 et 6 épisodes, respectivement.

Le nombre réduit d’épisodes de House of the Dragon 2 pourrait potentiellement signifier que HBO ne s’attend pas à ce que la préquelle dure aussi longtemps que l’original, surtout quand ils sont encore en train de développer davantage de spin-offs de Game of Thrones.

Cela peut néanmoins être une bonne chose et évite à la série de trainer en longueur. Evidemment, il semble que les scénaristes auraient voulu plus d’épisodes mais la chaine en a décidé autrement.

La saison 2 reprend directement après les événements du final de la saison 1, qui a vu Aegon, le demi-frère de Rhaenyra, couronné roi de Westeros dans son dos, même si elle était le successeur choisi de leur père, le défunt roi Viserys (Paddy Considine).

Les acteurs de retour pour cette deuxième saison : Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno et Rhys Ifans. Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall et Matthew Needham seront également présents au casting.

Les nouveaux acteurs au casting de la deuxième saison : Abubakar Salim dans le rôle Alyn de Carène, Gayle Rankin dans le rôle d’Alys Rivers, Freddie Fox dans le rôle de Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale dans le rôle de Ser Simon Fort, Clinton Liberty dans le rôle d’Addam de Carène, Jamie Kenna dans le rôle de Ser Alfred Balaie, Kieran Bew dans le rôle de Hugh, Tom Bennett dans le rôle d’Ulf, Tom Taylor dans le rôle de Lord Cregan Stark, et Vincent Regan dans le rôle de Ser Rickard Thorne.

Rendez-vous le 17 juin pour la saison 2 de House of the Dragon sur la plateforme Max qui sera disponible en France le 11 juin via MyCanal et Prime Video.

Source : EW / Crédit ©HBO