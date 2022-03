Avatar 2 : « Vous n’êtes pas prêts » selon le président de 20th Century Studios

Le président de 20th Century Studios tease un film Avatar 2 qui va époustoufler le public.

En 2009, le monde a découvert l’univers de Pandora sur grand écran avec la sortie d’Avatar. Mais depuis l’introduction dans ce monde, les nouvelles de la suite sont gardées secrètes. Après des années de silence, le président de 20th Century Studios, Steve Asbell, a déclaré publiquement qu’Avatar 2 allait impressionner les téléspectateurs.

« Ça va époustoufler les gens. Vous n’êtes pas prêts pour ce que fait Jim [Cameron], » a confié Steve Asbell dans une interview à The Hollywood Reporter.

Ce qu’on sait du film écrit et réalisé par James Cameron, c’est que ce sera une histoire de famille, celle de Jake et Neytiri. La famille Sully est forcée de quitter leur foyer et part explorer d’autres recoins de Pandora, y compris des lieux sous-marins.

Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Zoe Saldana, CCH Pounder, Joel David Moore, Matt Gerald, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Edie Falco et Kate Winslet. Les jeunes acteurs Jamie Flatters, Britain Dalton, Trinity Bliss, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans Jr et Jack Champion ont aussi été annoncés au casting des films.

Avatar 2 sera en salles le 16 décembre 2022 et le troisième volet sortira deux ans après, le 20 décembre 2024. Quant à Avatar 4 et Avatar 5, il faudra attendre un peu plus longtemps. En effet, ils ne sortiront pas avant le 18 décembre 2026 pour le 4 et le 22 décembre 2028 pour le dernier film.

Source : THR / Crédit ©Disney/20th Century Studios